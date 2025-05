Lorena Romera 20 MAY 2025 - 13:46h.

La colaboradora de televisión desvela cómo se va a llamar su hijo, un nombre con un "significado especial", sea niño o niña

Además de su embarazo, la exconcursante de 'Supervivientes' ha comunicado otra feliz noticia

Compartir







Marta Peñate ha revelado el nombre que ha escogido para su bebé, en común con Tony Spina. La colaboradora de diversos programas de televisión, que se dio a conocer en 'Gran Hermano' y después participó en 'Supervivientes', se ha sincerado sobre esta complicada elección y el motivo que le ha llevado a escoger este nombre. Ya sea niña o niño.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate habla de sus miedos tras quedarse embarazada

La influencer de 34 años, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, lleva años soñando con convertirse en madre. El pasado mes de octubre, la que fuera también concursante de 'Supervivientes All Stars' conseguía el ansiado positivo... pero poco después sufría un aborto. Un durísimo varapalo que compartía con sus seguidores, a los que ha estado siempre haciendo partícipes de todo su proceso de fertilidad.

Ahora, Marta Peñate vuelve a ver la luz. Se ha quedado embarazada tras su tercera transferencia. Eso sí, la colaboradora de Telecinco reconoce que tiene mucho miedo, ya que tan solo está de mes y medio y que no se quedará tranquila hasta que escuche el latido del corazón o, al menos, vea el embrión en la ecografía.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate, a punto de ser atropellada tras anunciar su embarazo

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pese a todo, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' ya empieza a preparar algunos detalles importantes de cara al nacimiento de su hijo, como la elección del nombre. En este sentido, Marta Peñate lo tiene todo pensado. En un directo a través de su perfil de Instagram, la creadora de contenido ha desvelado el nombre que ha escogido para su bebé, sea niña o niño.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Tony y yo somos un poco egocéntricos", ha comentado en tono de humor. Y es que la televisiva ha revelado que llamarán a su primer hijo con un nombre parecido a los suyos: Marta y Tony. "En caso de ser niña, se llamará Martina, que viene de Marta", ha contado muy ilusionada la canaria.

"Y, si es niño, Antonio. No es un nombre que me apasione, pero luego será Tony. Además, tiene un significado muy especial", ha reconocido en este directo, donde la han estado viendo más de 3.000 personas. Y es que Marta Peñate quiere homenajear al padre de Tony Spina, al que ella "quería mucho" y que falleció en septiembre de 2023 a los 62 años.

No es un nombre que me apasione, pero tiene un significado especial TELECINCO

"El nombre lo hemos elegido por él. No es un nombre que me apasione, pero es por el recuerdo de esa persona. Yo lo quería mucho, y es por eso", ha reflexionado la colaboradora de televisión. "Serán estos nombres. Son los que siempre hemos querido, no se van a cambiar", ha reconocido la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'. "