Rocío Molina Madrid, 20 MAY 2025 - 11:02h.

La presentadora de 'Vamos a ver' comparte unas preciosas palabras a su "cómplice" Christian Gálvez por su 45 cumpleaños

Patricia Pardo le ha dado una de las sorpresas más emotivas a Christian Gálvez. En su 45 cumpleaños, la presentadora de 'Vamos a ver' le ha conmovido con el mensaje que le ha dedicado y con el que prácticamente le ha dejado sin palabras.

Cada vez que la vida les ofrece una ocasión, la pareja celebra su amor y lo felices que son desde que se encontraron en el camino. El mayor fan de Patricia Pardo es su marido y a la periodista le pasa lo mismo con el escritor. A propósito del 45 cumpleaños del presentador, la gallega ha utilizado sus redes sociales para dedicarle un emotivo post incluyendo una fotografía de cuando Christian Gálvez era tan solo un niño.

Las sentidas palabras de Patricia Pardo vienen a decir que nunca será suficiente el tiempo que tengan, si se trata de estar juntos. El que es su cómplice, su compañero de viaje y la persona que más le entiende y con el que comparte una complicidad absoluta es para ella lo más importante y así se lo ha hecho saber en su emotivo mensaje.

"Gracias por enseñarme que cumplir años es aprender a vivir con la mirada de un niño. La tuya, siempre dulce, enérgica y entusiasta, me hace pensar que 45 años más no van a ser suficientes para disfrutarte todo lo que quiero", dice junto a una foto en blanco y negro en la que aparece Christian Gálvez y destaca la mirada del presentador de la que ella habla en su mensaje.

Patricia Pardo añade en su texto una auténtica declaración de intenciones: "Tendré que volver a encontrarte en la próxima vida, una sola me sabe a poco. Me será fácil, esa luz tuya me guiará donde estés. Siempre a tu lado en el camino, amor mío. Lo mereces todo. ¡Felices 45! Te amo", concluye la presentadora de 'Vamos a ver'.

Unas palabras que han dejado mudo a Christian Gálvez y a las que ha respondido con un icono emocionado por tal declaración de amor de su mujer. Y, si el escritor casi no se ha pronunciado en las redes, sí que lo han hecho los seguidores de la pareja. Estos han calificado este mensaje de "hermoso", "desprende amor en cada palabra" y solo desean que lleguen "al final de su camino siempre juntos".