Hace más de dos años que falleció Elena Huelva, la joven que visibilizó en las redes sociales la lucha contra el sarcoma de Ewing. Elena estuvo cuatro largos años batallando contra el cáncer y, en su proceso, creó una inmensa comunidad - física y virtual - a la que narraba cómo eran sus visitas al hospital, su tratamiento, sus días buenos y sus noches de conciertos, su relación con su familia y su perra y, en definitiva, su vida.

También dejó para la posteridad un importante y doble legado: el mensaje de sus ganas, ganaban, pues la enfermedad no pudo arrebatarle su gran vitalidad y la creación de una beca con la que se ha financiado ya buena parte de un revolucionario estudio contra el sarcoma. Quienes la conocieron (y quisieron) siempre la recordarán y, hoy más especialmente si cabe. Este 21 de mayo, Elena hubiera cumplido 23 años y su hermana, Emi, le ha mandado un tierno mensaje desde su cuenta de Instagram:

"Espero que hagas un fiestón allí donde estés"

"Hoy se cumplen 23 años desde que llegaste a mi vida como el mejor de los regalos. Una hermana y compañera de vida. Sólo me salen emociones bonitas al pensar en ti…. Pero hoy también me duele el alma no poder abrazarte, darte muchos besos, comprarte un regalo por tu cumple y organizarte un plan sorpresa. Te echo de menos cada día, pero hoy duele un poco más", ha comenzado a escribir Emi.

"Me encantaría compartir contigo todas las cosas buenas que tengo- continúa-, y escuchar tus consejos cuando los días van regular. Sé que estás feliz por muchos motivos, aunque como tú dijiste “te encantaba la vida y querías seguir aquí”. Espero que hagas un fiestón allí donde estés; pongas a todo volumen tus canciones favoritas, te pongas un vestido precioso, comas palomitas y te tomes algunas copitas", le ha deseado a su hermana fallecida.

"Gracias por enseñarme tanto, iluminar mi camino, por enviarme personas maravillosas y por seguir mandándome señales", concluye Emi, refiriéndose a esas libélulas que simbolizan la conciencia de la vida y que suele encontrarse en los momentos más significativos. Su mensaje ha emocionado a todos sus seguidores, que conocían perfectamente la unión que había entre las dos. Emi - y Elena, indirectamente - ha recibido cientos de comentarios entre los que se encuentran los signos de cariño de Sara Carbonero y de Sara Cisneros, la influencer que, recientemente, también perdió a su hermana Paula, de 16 años.

