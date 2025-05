Lorena Romera 22 MAY 2025 - 12:59h.

Alejandra Rubio ha recibido una feliz noticia en medio de los rumores de crisis con Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos, colaboradora de 'Vamos a ver', ha hecho partícipes a sus seguidores, a través de su perfil de Instagram, de esta gran alegría que ha recibido y que le ha cambiado el estado de ánimo después de verse obligada a pronunciarse sobre el punto en el que se encuentra su relación.

Las informaciones apuntan a que el hijo de Mar Flores y la sobrina de Carmen Borrego estarían atravesando una crisis debido a los celos de ella, que vendrían de largo. Pero el punto de inflexión habría sido una discusión que habría ocurrido el pasado martes y que habría provocado que el actor durmiese fuera de casa. Pero la creadora de contenido lo ha negado en 'TardeAR': "No, no hemos roto. No ha pasado absolutamente nada".

"Ayer por la noche trabajé, llegué muy tarde, ya sabéis que cuando tenemos debates llegamos más tarde de lo normal, y Carlo estaba en la cama durmiendo, esperándome. ¿Qué más queréis que os diga", expresaba la sobrina de María Teresa Campos, que "desmentía" estos rumores de crisis, que son "recurrentes" para ella.

Ahora, en mitad de esta polémica y viéndose nuevamente convertida en el centro de todas las miradas, Alejandra Rubio ha recibido una feliz noticia que tiene mucho que ver, precisamente, con Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía en la que revela los detalles de esta alegría de la que ha hecho partícipes a sus seguidores de las redes sociales, que respiran tranquilos sabiendo que entra ella y el ahora dueño de una barbería no ocurre nada.

Familia Rubio Costanzia: la alegría de la hija de Terelu Campos

Tal y como se puede ver en sus historias de Instagram, una de sus amigas va a contraer matrimonio, lo que ha provocado que la pareja reciba la invitación a la boda. Una carta que va a nombre de 'Familia Rubio Costanzia', en señal de unión de estos dos clanes. "Qué ilusión, qué ilusión", escribe la influencer y colaboradora de 'Vamos a ver' junto a la imagen, en la que muestra la elegante invitación a la boda, que llega en plenos rumores de crisis sentimental con Carlo Costanzia.