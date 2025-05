Rocío Molina Madrid, 23 MAY 2025 - 13:15h.

La hija de Terelu Campos ha enseñado el parque infantil que ha montado y su solución por la seguridad de su hijo

Alejandra Rubio recibe una feliz noticia en plenos rumores de crisis sentimental con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio está de lo más orgullosa de la solución que ha improvisado para uno de los elementos estrella del cuarto de su hijo en común con Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos, de 25 años, ha presumido de ser una "manitas" y de haber logrado un rincón perfecto para su bebé que está a punto de cumplir cinco meses. Un logro que ha compartido con sus seguidores en su perfil oficial de Instagram.

Es habitual ver a la colaboradora de 'Vamos a ver' cómo publica en sus stories pequeñas cosas de su vida más íntima: desde algunos mensajes que le hacen ilusión, recomendaciones de lectura o las últimas adquisiciones para su bebé. Lo último que ha enseñado es el parque infantil que ha montado y que será uno de los productos que más utilizará el pequeño Carlo tras haber cumplido su quinto mes.

Con el fin de que su hijo explore el entorno y pueda empezar a moverse a sus anchas, pero con ciertos límites es para lo que Alejandra Rubio ha adquirido este parque infantil. Un juguete de gran utilidad para ellos porque da cierta independencia y los peques van comenzado a observar su alrededor y a valerse por sí mismos.

Para dotarle de la máxima seguridad y que el pequeño Carlo empiece a explorar el mundo sin riesgos, la hija de Terelu Campos se ha cuidado mucho de minimizar problemas. Y, orgullosa, ha mostrado una solución en que ha pensado, adelantándose a un escenario posible. "He puesto libros y velas para que la alfombra se ponga plana, ¿funcionará?", ha dicho mostrando su resultado final.

Este se puede ver que es un parque infantil cuadrado, que no tiene bordes afilados lo que garantiza su seguridad y, que incluye una acogedora alfombra. El corralito con agarraderas y malla transpirable que se puede encontrar por Internet y cuyo valor es de 60 euros, no incluye la idea que ha utilizado Alejandra Rubio para que dicha alfombra no se despegue.

Al colocar ella en su interior varios elementos pesados, quiere así que su pequeño Carlo no la mueva cuando esté en el interior jugando. "Me he vuelto una manitas", ha dicho orgullosa tras mostrar la imagen del parque infantil totalmente montado a su elección.