Cristian ATM habla de sus planes de boda con a Alba Álvarez

El exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre todos sus planes de futuro con Alba Álvarez

Cristian ATM ha reaparecido con fuerza tras un largo tiempo alejado del foco mediático. El que fuera uno de los tronistas más conocidos de ‘Mujeres y hombres y viceversa' se sienta en el videopodascast de ‘En todas las salsas’ para hacer una actualización sobre su vida personal y profesional. Después de aclarar cómo está actualmente su relación con Manu Lombardo , Cristian habla de sus planes de boda con a Alba Álvarez.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ está dispuesto a contestar a todas las preguntas de los colaboradores tras estar tanto tiempo alejado del mundo televisivo. Cristian asegura que está centrado en su negocio y en su pareja, Alba Álvarez, con quien lleva ya 5 años. “Estoy con Alba muy bien”, afirma ilusionado. Cristian no ha ocultado la admiración y cariño que siente por su pareja y dice tener muchos planes de futuro con ella. “Tengo bastante suerte”, reconoce el influencer.

Entre los planes de futuro con ella, está el casarse y formar una familia pero, ¿Tiene pensado Cristian pedirle matrimonio pronto a su chica? Cristian no ha podido evitar referirse con humor a la presión que siente por parte de Alba respecto a dar el gran paso. “Con el anillo me presiona a tope”, admite el extronista. Cristian deja claro que habrá anillo y explica los motivos por los que no se lo ha pedido ya

Programa completo: Cristian ATM quiere comprarse una casa más grande con Alba Álvarez

Más allá de los planes de boda, Cristian también ha revelado que uno de sus grandes objetivos a corto plazo es mudarse a una casa más grande junto a su pareja. A pesar de que ya dieron un paso importante al mudarse juntos a los pocos meses de comenzar su relación, el empresario considera que ha llegado el momento de buscar algo más acorde a su estilo de vida actual. “Nos compramos una casa a los cuatro meses”, afirma, dejando a los colaboradores muy sorprendidos.

Ahora, teniendo en cuenta que Alba trabaja desde casa como creadora de contenido, ambos sienten que necesitan más espacio. “Quiero tener una casa más grande”, asegura entusiasmado. Además de sus planes de futuro, Cristian opina sin filtros de Ruth Basauri, Tania Déniz y Tania Medina, las nuevas amistades de su novia ¡Descubre todas sus declaraciones dándole play al video!