Danna Ponce se defiende de las críticas por no llevar a sus hijos regularmente a clase

Rocío Molina Madrid, 23 MAY 2025 - 08:03h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha respondido a los que critican su estilo de vida y la educación que está dando a sus hijos

Danna Ponce, emocionada con el salto profesional de su hija Mía a los 8 años: "Estoy feliz por ella"

Danna Ponce se ha revuelto contra el debate que se ha formado en las redes sociales y contra los que le reprochan el ritmo de vida que está llevando desde que ella y Xavi Cortés tienen la autocaravana. Lo que la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' califica de su "vida sobre ruedas" se ha convertido en su rutina y una seguidora le ha reprochado que "ir al colegio es obligatorio", aludiendo a las continuadas faltas a clase de sus hijos para realizar esos viajes en familia.

Tras los últimos vídeos que ha publicado con distintos enclaves de ensueño donde amanecen o pasan sus noches, la influencer de 30 años se ha visto obligada a dar una explicación contundente a una usuaria que ha criticado que los niños no van regularmente al colegio por seguir estas dinámicas de los viajes familiares. Un reproche al que Danna ha contestado abiertamente sobre cómo ella educa a sus hijos

"Son mis hijos y hago con ellos lo que quiero", manifiesta y no es lo único que ha dicho tras verse cuestionada directamente. La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha querido defender cómo ella quiere educar a sus hijos, el foco al que se ven expuestos por ser personajes públicos, además de romper una lanza a favor de esos padres que no son "tan estrictos" con los continuos viajes de los menores en familia para que aprendan también "cosas increíbles" que no ven en el colegio.

Danna Ponce no quiere que la juzguen al igual que ella no lo hace con las opciones de otros padres. "Son todas validas", explica y añade que este ritmo de vida con viajes y menos convencional con respecto al de otros niños no ha afectado al rendimiento de su hija mayor, de ocho años. De hecho, lo que ha sucedido es todo lo contrario: se está enriqueciendo muchísimo y sigue teniendo muy buenas calificaciones.

Esto la hace no solo reafirmarse en su postura, sino defender el estilo de vida que ha escogido y que supone continuos viajes familiares. "Mis hijos sí que van al colegio, pero no quiero vivir esperando que sean mayores", ha señalado. "Quiero que entiendan desde pequeños que pueden ser libres sin necesidad de vivir esperando a que llegue el fin de semana".

El mensaje con el que ha zanjado el tema y la guerra con la usuaria de TikTok que la ha cuestionado lo ha cerrado con un "no necesito que lo entiendas, con que lo respetes me sirve", ha expresado junto un vídeo de su último viaje y de todo lo bonito que han vivido.