Rocío Molina Madrid, 23 MAY 2025 - 11:50h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto para hablar de las dificultades para lograr su embarazo

Fiama Rodríguez, de 'LIDLT', anuncia que está embarazada de su primer hijo: "Lo conseguimos"

Fiama Rodríguez va a ser mamá de su primer hijo, un bebé muy deseado para la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y su marido Marcello Falzerano. Una noticia que les ha llenado de ilusión y a todo su entorno de la que ahora la influencer de 32 años ha hablado abiertamente tras pasar la barrera de las 12 semanas y 5 días. No ha sido fácil el camino hasta lograr el embarazo, y la que fuera también tronista de 'MyHyV' se ha sincerado sobre las dificultades que han pasado hasta ver cumplido su sueño.

Si por algo se caracteriza Fiama Rodríguez es por no tener ningún secreto con sus seguidores en las redes y así se lo ha demostrado respondiendo a las dudas que estos le han planteado tras anunciar su embarazo. La creadora de contenido ha dicho que sí hará algo especial cuando conozca el sexo del bebé para ellos, aunque el momento lo quiera vivir en privado con su marido o que ya tienen clarísimo cuál será el nombre del que será el nuevo integrante de su familia.

Pero lo más relevante y por lo que todos han preguntado más es si su embarazo ha sido por una in vitro o por algún tratamiento. ¿Han presentado dificultades en el proceso? Fiama ha respondido sin tapujos a todo esto: "Hace tiempo les conté que estábamos en la búsqueda, que nos estaba costando y que empezar íamos con las pruebas pertinentes".

La realidad es que este tema se empezó a complicar y la que fuera tentadora de Manuel González en 'LIDLT' empezó a sentirse mal: "Me obsesioné y mi vida se resumía en ver experiencias de otras personas. Hubo cosas que me asustaron muchísimo, otras tantas de las que me fie y luego me decepcioné cuando no salieron igual", ha confesado ahora.

Por eso, Fiama Rodríguez no quiere ser una de esas personas que comparta su experiencia con tanto detalle porque a ella el hecho de ver otros casos no le terminó de ir bien en su situación. "Hubiera pagado porque me dijeran 'vive tu experiencia', busca un doctor en quien confíes y tus dudas consúltalas únicamente con él", es el consejo que da a otras mujeres que tienen problemas para ser madres.

La exparticipante de 'LIDLT' ha visibilizado una realidad más habitual de lo que se piensa a la hora de hablar de embarazos, pero ha querido que predomine su mensaje optimista. Lo que ella habría deseado leer más en sus peores momentos.

"Si estás en una búsqueda que parece interminable y crees que te hará bien ver otras experiencias, adelante, pero si notas que tu mundo empieza a girar en torno a eso, no dudes en dejarlo. Lo más importante... A veces parece imposible, pero llega", ha expresado de lo más ilusionada.