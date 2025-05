La infanta Sofía ha optado por un mono largo rojo para el día de su graduación, mientras que Leonor eligió un vestido mini en fucsia

Graduación de la infanta Sofía | La emotiva felicitación de la princesa Leonor: "Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa"

La graduación de la infanta Sofía tras completar su etapa formativa en el UWC Atlantic College ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias de estilo entre ella y la princesa Leonor, que no ha podido acudir al acto ya que se encuentra en la recta final de su crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián Elcano. La heredera al trono, que también se graduó hace dos años en Gales, optó por un atuendo muy distinto al que ha escogido su hermana para el acto, unas elecciones que ya dejan entrever sus distintos gustos, personalidades, prioridades y posición dentro de la familia real.

La infanta se ha decantado por un mono para la ocasión, un tipo de prenda con la que es habitual verla, así como los conjuntos de dos piezas o los vestidos camiseros. Esta vez se trata de un mono de escote asimétrico con detalle fruncido en las mangas, cintura drapeada, cierre de cremallera lateral y pernera ancha, un diseño que realza su silueta y cumple con lo esperado: formalidad y juventud. La infanta suele elegir este tipo de detalles sutiles en sus prendas que dan un toque distintivo a su look dentro del minimalismo.

La prenda ha sido la gran protagonista de su 'look' ya que la infanta, que normalmente huye de los recogidos sofisticados, ha optado por llevar el pelo suelto y liso y por un maquillaje muy natural como acostumbra a hacer, por lo que nada ha restado importancia a un mono que parece sacado del armario de su madre. Y es que la infanta Sofía ha elegido un llamativo color rojo, uno de los que más utiliza su madre y que, de hecho, ha escogido en su 'look' para la graduación. La reina Letizia ha optado por un traje de chaqueta del mismo color que el mono de su hija, por lo que madre e hija han lucido un 'look' cohesionado en el evento.

En cuanto a los zapatos, la infanta Sofía ha escogido unas alpargatas de cuña, una opción que resalta la importancia que la infanta da a la comodidad y su estilo funcional y juvenil.

Cabe destacar que la influencia de su madre no acaba aquí, sino que la prenda es de la firma española Mango, la misma que eligió su madre para lucir otro mono a principios de mes para reencontrarse con Leonor en Panamá. En esta ocasión, era más oscuro y de escote 'halter', pero no es la primera vez que tanto Letizia como la infanta Sofía recurren a tanto a esta firma como otras accesibles y de tendencia.

El 'look' de Leonor en su graduación

Por su parte, su hermana, la princesa Leonor, que no ha estado presente en la ceremonia, optó para su graduación por un minivestido tipo blazer en color fucsia con mangas con aberturas, un 'look' rompedor y mucho más maduro que los que había llevado hasta ese momento.

La prenda estaba confeccionada por la marca asturiana Apparentia y hecha artesanalmente en crepé, un claro guiño a su posición como princesa de Asturias.

En cuanto a los zapatos, Leonor apostó por unos imponentes tacones finos de 11 centímetros con pulsera en el tobillo, que equilibró, al igual que suele hacer la reina, con una plataforma de un centímetro y medio. Las sandalias, de la firma Mint & Rose, eran de color plata envejecida y las conjuntó con un bolso con solapa de un color entre plateado y cobre.