Antoni Mateu 27 DIC 2025 - 09:00h.

Desde el lanzamiento de ChatGPT, los algoritmos han cambiado el paradigma; ¿cómo es posible diseñar un futuro en el que estos sean seguros?

Los riesgos de recurrir a la Inteligencia Artificial generativa para elaborar los retratos robots de delincuentes

Compartir







La inteligencia artificial no solamente ha cambiado la manera en la que trabajamos. También ha cambiado la manera en la que vivimos y en la que nos cuestionamos —incluso— nuestra propia existencia. En este sentido, muchas son las corrientes de pensamiento que hay alrededor de la tecnología, y si hablamos de escenarios futuros, ¿cuál es el que nos gustaría ver?

Javier Miguel, fundador del instituto AllFutures, habla con Informativos Telecinco para desgranar cuáles son los pasos que están por dar en la evolución de la tecnología. Pero no lo ha hecho desde el punto de vista técnico, sino desde una óptica mucho más humanista, reflexiva y filosófica.

PUEDE INTERESARTE La inteligencia artificial falla al intentar anticipar la conducta suicida

"Hay que hacerse las preguntas adecuadas"

El experto señala que uno de los primeros elementos a la hora de pensar en el futuro "es plantearse las preguntas adecuadas". "No se trata de buscar respuestas, sino de pensar en qué estamos haciendo inevitable cuando diseñamos algo, lanzamos un producto o tomamos una decisión que va a tener un impacto a gran escala".

"¿Qué futuro estamos haciendo inevitable?", esa es una de las grandes preguntas que Miguel incita a hacer cuando se trata de imaginar lo que está por venir. Y en esa línea, también entra en escena la propia manera que tenemos de pensar en lo que todavía no existe.

"Es la extrapolación del presente"

Así de contundente inicia la explicación. ¿El motivo? La ciencia tiene la respuesta: "Está demostrado que cuando imaginamos el futuro se activan los mismos mecanismos que cuando recordamos hechos del pasado. Nuestro cerebro activa las mismas herramientas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De ahí que el experto invita a la siguiente reflexión: "Hemos pensado que la tecnología y la inteligencia artificial son dogmas que no se pueden modificar, que tienen una dirección y que nosotros tenemos que adaptarnos a ella. Cuando lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra capacidad de imaginación colectiva para que todo el mundo participe del debate social en el que se van a tomar las decisiones y acciones que después vamos a ver en un tiempo".

Los dos escenarios futuros de la IA

A los elementos anteriores, se ha de sumar otro componente: cómo el ser humano imagina el futuro. Aquí es donde Javier Miguel explica que "somos incapaces de imaginar un futuro en el que no existimos, por lo que, por muchas adversidades que atravesemos, siempre, en nuestro cerebro, vamos a formar parte del ecosistema que imaginemos".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De cara a lo que es la propia inteligencia artificial, explica que el desarrollo va a ser la "clave" por la cual vamos a ver un tipo de impactos u otros dentro de unos años. Desde Informativos Telecinco también hemos preguntado al fundador de AllFutures cuáles son los dos escenarios que se imagina: el bueno y el malo. Y esto es lo que nos ha respondido:

"El buen futuro es aquel que ha tenido en cuenta a todas las partes. Directivos, gobernantes y personas de pie que se han sentado en una misma mesa, que han formado parte del mismo debate, y donde el resultado es que se preservan los derechos de las personas y sus libertades, siempre velando por que los impactos de la tecnología tengan aplicaciones que nos beneficien en conjunto".

¿El mal futuro? "Que nos hayamos dejado arrastrar por la creencia de que todo es inamovible y de que el camino ya está hecho y sólo nos tenemos que limitar a seguir lo que ya está escrito. Eso, y creer que cualquier innovación tecnológica ya es buena por el simple hecho de que es una innovación. Y tenemos que preguntarnos también si esta nos va a beneficiar. Tenemos que activar más que nunca nuestro espíritu crítico", concluye.