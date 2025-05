Jorge Cadaval de ‘Los Morancos’ lleva más de 20 años junto al actor americano Ken Appledorn

La pareja se casaba por lo civil en España y, después, en Nueva York

Jorge Cadaval, de 'Los Morancos', conoció a su actual marido Ken Appledorn mientras el estadounidense estudiaba español en Sevilla. Aquella noche en el bar, la vida les cambió a ambos totalmente y desde entonces no han dejado de descubrir lo que significa el amor verdadero. La pareja que lleva casi 20 años juntos se ha dado el ‘sí, quiero’, hasta en dos ocasiones, una en Sevilla y otra en Estados Unidos.

La pareja daba un paso más en su relación por primera vez en 2007, una ceremonia por lo civil a puerta cerrada con una posterior fiesta con amigos y familiares en una finca de Sevilla que estuvo oficiada por Jesús Vázquez. Una boda para disfrutar sin móviles y mucha complicidad por parte de los novios.

Y como no hay dos sin tres, la pareja aprovechó un viaje a Nueva York en 2016 para volver a jurarse amor eterno, en esta ocasión con vistas sobre el Empire State Building. Hasta la Gran Manzana se trasladaron amigos y familiares de la pareja, para volver a celebrar el amor.

De Detroit a Triana

El actor estadounidense Ken Appledorn no solo se enamoró locamente de Jorge Cadaval, cuando llegó a España, también le volvió loco la cultura y el ambiente que se respira en Sevilla. Precisamente por eso en 2017 publicó un libro 'De Detroit a Triana', en el que cuenta como un norteamericano termina viviendo en Triana uno de los barrios más significativos de la capital del Andalucía y de toda España.

El de Detroit llegaba España para estudiar español con una beca de seis meses y conoció a Jorge Cadaval en un bar, la pareja se enamoró locamente y Ken Appledorn, no dudó en dejar su país atrás para instalarse al lado de su nuevo amor. "Sevilla me encanta, pero eso vino después. En mi caso, estaba ciegamente enamorado de Jorge y me daba igual en qué ciudad vivir", aseguraba el acto en la revista ‘Pronto’ en 2021.

La pareja daba un paso más en su relación en 2007 y se daban el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil en la más estricta intimidad. Pocos meses más tarde la pareja celebraba su enlace por todo lo alto, ante 400 invitados en Sevilla, tras la ceremonia oficina por Jesús Vázquez, íntimo amigo de Jorge Cadaval, ofrecieron a sus invitados un convite en la finca los Parrales de Sanlúcar la Mayor.

Los invitados y los novios disfrutaron de un delicioso menú, con un bogavante con arroz como plato estrella.

Un segundo enlace en Nueva York

El 15 de octubre del 2016 es otra fecha marcada en el calendario de la pareja, pues viajaban hasta Nueva York para volver a proclamar su amor. El lugar elegido fue el Hotel Manhattan Penthouse con unas vistas impresionantes del Empire State Building tan significativo.

Acompañados de grandes amigos y familiares de ambas familias con chaqués iguales y con chalecas de estrellas de mar, volvieron a jurarse amor eterno en la ciudad de los rascacielos, un lugar mágico como es su amor. La ciudad perfecta para disfrutar de su segunda luna de miel.