Carlos Otero 25 MAY 2025 - 18:00h.

La primera relación conocida de Makoke fue con Julio Iglesias cuando ella tenía 19 años, pero desde entonces ha tenido otros amores

La primera boda de Makoke: de penalti y con la suegra en contra

La ínclita Makoke, de nombre real Maria José Giaever, se ha convertido en uno de los personajes revelación de la actual edición de ‘Supervivientes’. Famosa desde tiempos inmemorables, la ex azafata del ‘Telecupón’, de 55 años, está dejando boquiabiertos a los espectadores del reality con su capacidad de lucha y tenacidad. Su popularidad ha ganado en estas semanas unos cuantos enteros y resulta interesante echar la vista atrás para analizar su dilatada vida sentimental. Repasamos su curriculum amoroso.

Julio Iglesias, su primera pareja célebre

Makoke siempre fue una chica cañón y cuando tenía 19 años y comenzaba a despuntar en el mundo del modelaje encandiló al mismísimo Julio Iglesias. Su ‘affaire’ duró aproximadamente nueve meses y, según ha comentado, llegó a instalarse en su mansión de Miami. Sin embargo aquello no prosperó porque la malagueña se sintió “enajualada” a pesar de las comodidades. Le llamó por teléfono y le dijo que se iba a Málaga a pasar la Semana Santa y nunca volvió.

Javier Tudela, el padre de su hijo mayor

Corría el año 1993 cuando la rubia más ambiciosa de los Cayos Cochinos conoció a su primer marido. Se trataba del empresario malagueño Javier Tudela del que se quedó embarazada y, siguiendo la costumbre de la época, tuvo que pasar por el altar. Aquella fue una relación muy tormentosa que se prolongó durante cuatro años: firmaron el divorcio en 1998.

Su fin de semana con Brad Pitt

Vale que una historia de un fin de semana no tiene mucha entidad en la vida sentimental de nadie, pero si hablamos de Brad Pitt la cosa cambia bastante. El actor y la naufraga vivieron una historia de 48 horas cuando el hollywodiense aterrizó en España para presentar su película ‘Siete años en el Tíbet’. Los presentaron en Madrid y el actor, encandilado con su belleza, quiso pasar con ella un fin de semana en una finca en Valladolid. “Después de un fin de semana me di cuenta de que ya no me apetecía estar más con él, ni dormir con él", dice ella sin inmutarse.

Su segundo marido

Kiko Matamoros ha sido la historia sentimental más larga e importante de la televisiva. Estuvieron juntos dos décadas llenas de polémicas y altibajos. Fueron padres de Anita Matamoros en el año 2000 y no se casaron hasta el 2016, cuando protagonizaron una boda tan mediática como esperada. Formalizar su amor no les sentó bien y al año y medio de casarse se divorciaban en malos términos.

Tony Spina, su paño de lágrimas

Pocas semanas después de formalizar su divorcio, Makoke ingresó en 'GH VIP' y allí conoció a Tony Spina. Se enamoraron dentro de la famosa casa de Guadalix, pero no fue hasta que los dos habían abandonado el concurso cuando confirmaron que entre ellos había más que una amistad. Estuvieron juntos un año y su separación tuvo lugar en términos de amistad.

Javier Berrio, una historia pasajera

En el año de la pandemia, es decir en 2020, Makoke tuvo una relación fugaz con Javier Berrio, un capitán de barco navarro al que conoció durante unas vacaciones en Ibiza. La relación no fue muy larga ya que lo suyo se enfrió con la llegada del invierno. Makoke, que entonces colaboraba en el programa ‘Viva la vida’ confirmó la ruputra sin entrar en muchos detalles.

Luis Martínez, el farmacéutico

En junio de 2021, Makoke salió brevemente con Luis Martínez, un farmacéutico gallego aficionado a los deportes náuticos. La relación no pasó de un mes, ya que decidieron parar al ver que no iba a consolidarse.

Gonzalo Fernández, su futuro marido

En la actualidad la colaboradora no puede estar más enamorada de Gonzalo Fernández, su pareja desde 2023 y con el que piensa casarse una vez regrese del reality. Director general de una empresa de publicidad, Gonzalo tiene 53 años y ha protagonizado “el amor más bonito y más puro de mi vida", según palabras de la madrastra de Laura Matamoros. Su encuentro en los Cayos Cochinos ha sido uno de los más románticos que se recuerdan en los más de 20 años de emisión de ‘Supervivientes’ en España.