"Fue un flechazo auténtico. Lo vi entrar por la puerta y me quedé impactada", comentó Makoke sobre el momento en el que conoció a Gonzalo Fernández en su entrevista conjunta para 'De viernes' donde oficializaron su relación. "Nos miramos, yo salía de una sala, ella me miró, yo también la miré a ella, me acerqué y me presenté", explicó el empresario en el programa, dejando claro la conexión que surgió entre ambos nada más conocerse.