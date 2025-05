TardeAR 26 MAY 2025 - 19:32h.

Leticia Requejo contaba en el plató de ‘Tardear’ en exclusiva cuál había sido la reacción de la examiga de la tonadillera

La importante decisión de Isabel Pantoja que podría dar un giro radical a su vida

Isabel Pantoja amenaza con una macrodemanda contra algunas personas de su círculo más íntimo por invadir su privacidad y difundir información sensible. Y entre esas personas se podría encontrar Mariló, la que fuese su íntima amiga. ‘Tardear’ ha conseguido en exclusiva la reacción de la examiga cordobesa.

Ya lo avanzó ‘Tardear’ hace unos meses: Isabel Pantoja estaba preparando una macrodemanda contra las personas que pueden estar atentando contra su intimidad. Algo que la tonadillera intentó llevar a cabo este pasado verano contra muchísimos periodistas, cadenas de televisión y medios de comunicación.

Ahora parece que la gran damnificada sería su examiga Mariló, una de las personas que ha estado junto a ella cuando más falta le hacía, pero que ahora ataca con esta demanda, pese a que nunca ha querido hablar de ella, o al menos públicamente.

La reacción de Mariló a la macrodemanda de Isabel Pantoja

Pero ¿cómo ha recibido esta noticia la que fuera una de sus mejores amigas? ¿Está Mariló preparada para enfrentarse a Isabel Pantoja? Leticia Requejo contaba en el plató de ‘Tardear’ en exclusiva cuál había sido su reacción.

Antes de entrar de lleno en cómo se lo había tomado Mariló, la colaboradora desvelaba algunas de las novedades de esta macrodemanda: “En un principio, cuando Isabel y su equipo empiezan a preparar esta demanda, por órdenes o por idea de Agustín, se plantea demandar a Mariló, pero parece ser que en esta macrodemanda Mariló no estaría, no sería una de las damnificadas. Por cierto, la otra novedad es que esta macrodemanda no ha sido admitida a trámite”.

“A mí por lo que me cuentan es que obviamente recibe la noticia muy sorprendida, considera que no tiene ni pies ni cabeza la decisión que ha tomado su examiga Isabel Pantoja y que le parece absurda”, asegura Leticia Requejo en el plató de ‘Tardear’.