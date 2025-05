La decisión de Isabel Pantoja que podría dar un giro radical a su vida

Nuria Morán 26 MAY 2025 - 15:05h.

Según ha desvelado Antonio Rossi en 'Vamos a ver', Isabel Pantoja habría tomado una decisión que podría dar un giro radical a su vida profesional y personal

Isabel Pantoja ha tomado una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida tanto a nivel personal como profesional. Según ha asegurado Antonio Rossi en 'Vamos a ver', la tonadillera "abandonaría Madrid para siempre".

"Podría decir que no se quedará ni en España, pero no me aventuro porque todavía no hay nada decidido. Se gira en la gira internacional y lleva un sitio propicio para esta gira que le llevará fuera de España. En agosto ya no estar aquí y ya hay hasta maletas. Solo quiere centrarse en el trabajo", ha añadido el colaborador.

La tonadillera verbaliza su deseo de volver a hablar con Kiko Rivera e Isa Pi

Otro importante cambio que podría producirse en la vida personal de Isabel Pantoja es el acercamiento a sus hijos. Tal y como contaba 'Socialité', Isabel Pantoja y sus hijos podrían estar iniciando un camino hacia la reconciliación. Os contamos, en exclusiva, qué ha pasado entre madre e hijos y qué podría ocurrir en las próximas semanas. La artista habría estado manifestando últimamente su deseo de retomar la relación con sus dos hijos y esta decisión podría poner fin a años de distancia.

"Según la información que llega al programa, nos consta que, en este 2025, la intención de Isabel es reconciliarse con sus hijos. Es muy fuerte porque llevamos años viendo todo lo contario, cómo las relaciones se han roto por completo, de declaraciones durísimas por parte de todos, pero la cosa podría estar a punto de cambiar. La intención es importantísima", contaba Aran Santos.

Por lo tanto, la vida de la tonadillera podría cambiar para siempre. El mundo del corazón podría dar un giro de 180 grados. La artista ha verbalizado su deseo de volver a ver a sus hijos. Querría reencontrarse con Isa y con Kiko tras tomar una decisión intima y personal y confirmada por el programa (no son rumores). Se acabó el vía crucis para los Pantoja. Isabel ha reflexionado y ha abierto su corazón como nunca antes para dar este paso.