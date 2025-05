Exclusiva | Las reveladoras palabras de Carmen Borrego a Paola Olmedo en la boda de su hijo

TardeAR 26 MAY 2025 - 18:47h.

José María Almoguera reacciona en directo en ‘Tardear’: “Se han callado muchas bocas”

‘TardeAR’ mostraba la semana pasada en exclusiva imágenes inéditas de la boda de José María Almoguera y Paola Olmedo, revelando detalles íntimos de la ceremonia y, sobre todo, de la supuesta tensa relación entre Carmen Borrego (madre del novio) y la pareja.

En los primeros vídeos se ve a Paola preparándose para la boda en casa de Carmen Borrego, quien aparece visiblemente nerviosa y controladora, especialmente en momentos como las fotos previas o la búsqueda de la funda de su vestido.

Durante la ceremonia, Carmen sigue mostrándose mandona y ansiosa, dando órdenes para las fotos y saludando a los invitados con un tono que alterna entre cordialidad y exasperación. Entre los asistentes destacan figuras del entorno familiar y mediático, como el clan Campos y varios rostros conocidos.

El discurso de Carmen Borrego

‘Tardear’ ha seguido revelando imágenes exclusivas de la boda. Esta vez, el programa mostraba las palabras de Carmen Borrego en la ceremonia. La madre del novio se adueña del micrófono para dedicarle unas cuantas palabras a los que en unos minutos se convertirán en marido y mujer.

“De la mano de la mejor persona, de la mano de alguien que esté convencido, te hará muy feliz. Alguien familiar, alguien que te quiere de verdad, alguien que nos quiere a todos, que también es importante que le quiera a mí, que a nosotros, además, es una gran madre, no por eso le voy a perdonar que me haga mi abuela”, decía Carmen Borrego.

José María Almoguera recordaba esas palabras y reaccionaba en directo en el plató de ‘Tardear’: “Estaba escuchando el discurso que me dio mi madre, que no lo recordaba muy bien, y luego me vienen a la cabeza todas esas personas que decían lo mal que se llevaban ellas dos. Y viendo este discurso, creo que ya son muchas bocas que se ha quedado un poco calladas, porque en ese momento no tenían mala relación para nada”.