La reacción de Marcello Falzerano, marido de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', al saber que va a ser padre ha sido muy aplaudida

El difícil camino de Fiama Rodríguez hasta lograr su embarazo: "Me obsesioné"

Hace unos días, Fiama Rodríguez anunciaba a través de sus redes sociales que está embarazada y que espera su primer hijo junto a su marido, el futbolista italiano Marcello Falzerano, con el que se casó por sorpresa en el verano de 2023. En sus stories, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le prometió a sus seguidores que les iba a dar dando más detalles y lo ha cumplido, pues ha compartido el vídeo de la reacción de su pareja al saber que será padre antes de que acabe el año.

En el vídeo se aprecia que la que fuera pareja de Manuel González optó por dejar varios tests con resultado positivo encima de la mesa del comedor para que su marido los viera y supiera que está esperando el que será el primer hijo del ambos y del que todavía se desconoce el sexo, aunque ambos ya lo saben porque prefirieron saber si va a ser niño o niña en la intimidad de la consulta ginecológica.

"¡Es positivo!", grita el italiano al ver el primer test y, acto seguido, comienza a saltar de alegría por toda la estancia, abraza después a Fiama y acaba estallando en carcajadas mientras exclama varias veces: "¡No me lo creo, no me lo creo!". Su felicidad es tal que se mueve por toda la sala dando saltitos y proclamando lo contento que está.

"Te prometo que soy el hombre más feliz del mundo, ay, ¡mi vida!", le decía Marcello a Fiama, tras lo cual señalaba al predictor y comentaba: "¡Existe! ¡La segunda línea existe!"; y es que la creadora de contenido ya ha revelado que les ha costado conseguir esas dos rayitas que indican que la mujer está embarazada porque han tenido dificultades para concebir y llevaban un tiempo intentándolo.

El vídeo se ha hecho viral tanto en Instagram como en TikTok por la preciosa reacción de Marcello y es que muchos de los que se han topado con el clip han aplaudido que el futbolista haya actuado así ante la idea de ser padre: "Esta es la reacción cuando escoges al futuro perfecto papi de tus bebés", "Nunca había visto un hombre con tantas ganas de ser padre", "Jamás en mi vida vi una reacción así. Paternidad deseada al 1000%, ¡me dio muchísima ternura!", "Sin duda escogiste al papá perfecto para tus hijos", "Me encanta, lo esperaba con ansias y eso se nota, qué bonito".