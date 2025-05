Ana Carrillo 26 MAY 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado el motivo por el que le gusta que su novio ligue con otras chicas

Marieta se sincera sobre el "agobio" de Suso Álvarez ante la idea de una boda con ella

Hace unas semanas, Marieta se animaba a contarle a sus seguidores que cuando comenzó a salir con Suso Álvarez hace ya casi un año le propuso tener una relación abierta, pero que finalmente no lo llevaron a cabo porque acababan de empezar y no necesitaban conocer a otras personas. Aunque la exconcursante de 'Supervivientes' también aclaró que no descartan tenerla en un futuro.

"Lo que nosotros queremos es estar juntos siempre, lo último que queremos es tirar la toalla; entonces si realmente un día uno de los dos se apaga o queremos experimentar o nos sentimos atraídos por otra persona, tengamos la suficiente confianza de decírnoslo", explicó la amiga de Ana López y María Aguilar, que ahora no está pensando en abrir su relación, sino en casarse y tener hijos con el colaborador de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

Esa fue su confesión de hace unas semanas, pero ahora se ha animado a hacerle a otra a sus miles de seguidores de Instagram y es que le gusta que su novio ligue con otras chicas: "A mí me encanta que mi novio ligue, yo no sé si a la gente le pasarán estas cosas, pero a mí me gusta que a mi novio le tiren la caña. Me gusta que vayamos a un sitio y que una chica se fije en mi novio".

"No me da inseguridad ni celos, pienso: '¿A qué está bueno? ¡Pues me lo como yo!'", ha añadido la ganadora de la última edición de 'GH DÚO', partiéndose de risa al abrirse tanto con sus seguidores, que ya son 616.000 seguidores. El vídeo ya acumula casi 40.000 'me gustas' y ha recibido la reacción de Suso.

"En Roma no decías lo mismo… jajajaja", le ha contestado su novio al ver este vídeo, destapando que en su último viaje no ha estado tan de acuerdo con la idea de que él pudiera ligar con otras chicas. Los seguidores de ambos han aplaudido la confianza que tienen para hablar de este tipo de temas y muchas le han dado la razón a Marieta, asegurando que les encanta sentir que están saliendo con un chico deseado.