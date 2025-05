Lorena Romera 21 MAY 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes', criticada por "presionar" al exconcursante de 'GH' con su boda

Marieta revela por qué le propuso a Suso Álvarez tener una relación abierta

Compartir







Marieta ha respondido a las críticas de sus seguidores por presionar a su novio con su enlace. La de Elche, que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones' y después participó en 'Supervivientes' y 'GH DÚO', se ha sincerado sobre el "agobio" de Suso Álvarez ante su futura boda. La influencer y el colaborador de televisión han hablado en infinidad de ocasiones sobre sus planes de futuro, pero hay quien piensa que él podría sentirse "abrumado".

La creadora de contenido para redes sociales ha confesado muchas veces que quiere casarse con Suso Álvarez. También querría ser madre con él... pero primero la boda. Eso sí, parece que el anillo se le resiste y es algo que ya se ha convertido en una broma recurrente para ellos.

Siempre que puede, la que fuera concursante de 'Supervivientes' le deja caer al colaborador de Telecinco la indirecta de "¿dónde está mi anillo?" o "¿cuándo me vas a pedir matrimonio?". Para Marieta sería un sueño hecho realidad casarse con Suso Álvarez. Incluso tiene pensado cómo sería el vestido que querría llevar en su enlace ¡y hasta el peinado que se haría! Pero, por el momento, tan solo es eso: un sueño.

PUEDE INTERESARTE Marieta se somete a una liposucción y muestra el resultado

Canal de Whatsapp de Telecinco

Eso sí, la joven que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones' tiene claro que algún día verá al exconcursante de 'Gran Hermano' hincar la rodilla para pedirle que se case con ella. Sus seguidores, por el contrario, no parecen tenerlo tan claro. Tanto es así, que le han hecho saber que podría "estar agobiándole" con tanta incesante indirecta sobre esta petición de mano.

PUEDE INTERESARTE Marieta sigue la dieta FODMAP: en qué consiste y qué alimentos toma

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ante este tipo de comentarios y reacciones, Marieta se ha pronunciado: "Me hace mucha gracia que me preguntéis por la boda, yo también me lo pregunto. Hay gente que me manda mensajes diciéndome que no se lo pida más, que le voy a agobiar... A ver, si hago este tipo de bromas es porque mi novio también las hace. Lo que pasa que él no lo dice porque se hace el chulito, pero en mi casa estamos siempre bromeando con esto o lo hablamos, claro. Está en los planes de los dos", ha señalado.

Y es que Marieta ha querido aclarar que la boda no es solo un antojo suyo. Suso Álvarez también quiere pasar por el altar con ella. "No es una cosa que yo me invento, él también quiere. No sé por qué la gente me dice que él no quiere casarse, que no se lo pida más. Sí, señores, quiere casarse... por eso se lo pido, si no, no se lo pediría. No voy a estar molestando a mi novio todo el santo día con una boda que él no quiere. No soy así", ha zanjado la que fuera concursante de 'Supervivientes', que reconoce que espera que su 'sí, quiero' "sea pronto".