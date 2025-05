Equipo mtmad 27 MAY 2025 - 12:58h.

Manuel Cortés habla abiertamente de la situación y desvela si pasó algo más entre él y Adara Molinero

La exconcursante de 'Supervivientes' y Manuel Cortés se sincera sobre su relación actual: disponible en Mitele

La expectación por saber qué ocurrió entre Adara Molinero y Manuel Cortés en la Feria de Sevilla ha ido en aumento en las últimas semanas. Después de numerosos rumores, comentarios en redes sociales y miradas cómplices en el plató de ‘En las mejores familias’, los influencers por fin rompen su silencio y se enfrentan a las especulaciones. Adara y Manuel confiesan si se besaron en la Feria de Sevilla.

Bajo la atenta mirada de Elena Rodríguez y Alma Bollo, los protagonistas del momento se sientan dispuestos a aclarar la verdad. Después de que Manuel hablase del motivo por el que está decepcionado con Isa Pantoja, el cantante se atreve por fin a confesar si hubo o no beso con Adara Molinero. “La gente dice que les vio besándose”, afirma Elena Rodríguez. Entre risas, la madre de Adara segura estar haciendo su trabajo como presentadora del videopodcast y como madre. “Soy una madre y quiero saber”, reconoce divertida.

Con una sonrisa y mucha tranquilidad, Manuel toma la palabra. No pretende evitar el tema porque prefiere hablarlo y zanjar de una vez todos los rumores. “Estoy tranquilo”, admite refiriéndose a lo que hizo con Adara en la Feria de Sevilla. “Es el momento de sacar las imágenes”, suelta Elena en medio de la conversación. Todos se miran asustados, sin esperar que hubiera fotos del momento. Manuel entonces habla claro y explica qué fue realmente lo que ocurrió entre ellos y si llegaron a algo más.

Manuel Cortés habla de las fotos que le sacaron junto a Adara Molinero

Uno de los puntos clave de toda esta polémica son las fotos que se han filtrado en redes, en las que se ve a Adara y Manuel compartiendo momentos de gran complicidad. La instantánea ha sido analizada desde todos los ángulos posibles y no ha hecho más que alimentar el fuego. “Le ha venido bien la foto”, admite con una sonrisa pícara, refiriéndose al revuelo mediático que ha provocado la imagen. Pero también aprovecha para recalcar que no hay nada forzado en lo que han vivido: “Nosotros estábamos a gusto”, reconoce. El cantante cuenta todo lo que hicieron durante las horas que estuvieron en la Feria de Sevilla juntos.

Adara, por su parte, no pierde su naturalidad ni su sentido del humor. No niega que haya feeling entre ellos y de hecho comparten momentos de complicidad en plató. Por otro lado, Alma Bollo aclara también algunas de sus polémicas. La influencer habla del motivo por el que no muestra ni a sus hijos ni a su marido en redes sociales y desvela si le gustaría tener a Adara Molinero como cuñada ¡No te pierdas sus declaraciones dándole al play!