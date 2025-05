TardeAR 27 MAY 2025 - 19:26h.

Frank Blanco, a Marta tras enterarse que no está invitado a su boda: “Te das cuenta de que quieres a alguien, más que ese alguien te quiere a ti”

La esperada boda de Marta López continúa generando mucha polémica. El enlace no va a ser, ni mucho menos, como el de Lolita Flores en el que toda España estaba invitada… queda un mes y ‘Tardear’ ha desvelado los colaboradores y compañeros del programa que no están invitados.

La lista de famosos invitados es muy numerosa, lo que ha hecho aún más evidente los ausentes. Canales Rivera, Gloria Camila, Escassi, Las Campos… son algunos de los compañeros ausentes, pero hay otra persona señalada que ha impactado aún más.

Mientras la presentadora Verónica Dulanto sí ha recibido la invitación en forma de vídeo de Marta, no ha sido así con su compañero y también presentador de ‘Tardear’, Frank Blanco.

El presentador se mostraba muy triste y contrariado al conocer que no está invitado a la boda y, sobre todo, que sí lo esté Verónica Dulanto con la que considera que tienen prácticamente la misma relación:

“Me he enterado hoy mismo que verónica estaba invitada. No me daba por invitado, pero no había drama… pero hoy me entero de que a Verónica Dulanto sí”.

“Yo aquí no invito por categorías, yo invito a personas y punto. Y puedo invitar a quien me dé la gana”, contestaba muy sería Marta López. “Si hay dos presentadores y solo invitas a uno, es raro y, sobre todo, es que Dulanto tampoco es tu mejor amiga”, le espetaba Leticia Requejo a su compañera.

“Esto es como cuando lo mejor tienes una relación de pareja, es química. A lo mejor hay gente que la conoces de menos tiempo, pero tienes mejor relación, no por nada… si queréis traigo la lista y la hacéis vosotros”, se explicaba la colaboradora sin convencer mucho al presentador.

“Me parece muy feo que me pongas la cara colorada aquí en directo, Frank, de por qué a Verónica sí, y a ti no”, le decía Marta mientras subía la tensión en plató. “Rencor ninguno… pero a mí, de todo esto es el darte cuenta de que tú quieres a alguien más, de lo que ese alguien te quiere a ti”, respondía el presentador mientras continuaban los reproches en directo en el plató de ‘Tardear’.