Pepi Valladares desvela cómo entró Raquel Bollo en la vida de Isabel Pantoja: “Sucedió algo…”

TardeAR 27 MAY 2025 - 18:27h.

La exasistente de la tonadillera vuelve al plató de ‘Tardear’ tras el fuerte encontronazo con la colaboradora

Raquel Bollo estalla como nunca contra Isa Pantoja: “Si alguien miente en esta vida, esa eres tú”

Pepi Valladares volvía al plató de ‘Tardear’ tras su tenso encuentro con Raquel Bollo el pasado viernes. La que fuera asistenta de Isabel Pantoja abandonaba el plató en directo tras un cruce de acusaciones con la colaboradora y amiga de la tonadillera.

Pepi se sentaba en plató para hacer frente principalmente a tres preguntas: La primera pregunta sería cómo entra Raquel Bollo en la vida de Isabel Pantoja. Este fue precisamente uno de los puntos de fricción en la anterior entrevista.

“Raquel entra en la vida de Isabel en un camino del Rocío, que iba ella con su expareja. Llega a un camino del Rocío, estábamos allí en una parada, y ellos llegan a la parada que estábamos con Isabel, que llegaba mucha gente conocida…”.

“Yo recuerdo que Isabel me contó que habían actuado alguna vez y había conocido a Raquel, pero como la persona que acompaña a su primo...”, continuaba.

“Y ella se aprovecha a decir que cuente. Yo hay detalles que no voy a entrar, cosas que suceden en ese Rocío de madrugada. No voy a entrar en eso porque se lo he prometido a mi padre. Yo no voy a tener miedo ni a Raquel ni a nadie, ni a Isabel ni a nadie. Entre Chiquetete y Raquel sucede algo en ese Rocío de madrugada… Una situación, con Chiquetete, que viene una ambulancia”, desvelaba.

La siguiente pregunta a la que hacía frente Pepi Valladares era precisamente cómo entra ella en la vida de Isabel Pantoja: “Por las personas en común que tenemos, que mi padre trabajaba con ellos, le dijeron a ella, en un camino, que si conocía un matrimonio de confianza, le hablaron de mis padres y fuimos a hablar con ella y ahí entramos”.

La última pregunta, en relación a la época en la que entro Pepi a trabajar con Isabel Pantoja, era si se había inventado parte de la vida de la tonadillera como asegura Raquel Bollo: “Yo no me he inventado nada. Lo que hay es lo que hay. Yo no me he inventado nada”.