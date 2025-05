Silvia Herreros 28 MAY 2025 - 09:00h.

La mujer de Jota Peleteiro concede su primera entrevista tras ser madre junto al empresario

La modelo, de soltera Etemovic, posa en exclusiva para Outdoor: la sesión de fotos

Ajla Peleteiro se baja del taxi y llega al estudio sin una gota de maquillaje, con el pelo revuelto y una gran sonrisa. Algo triste por haber tenido que separarse de sus hijos, pero feliz de haber podido descansar de verdad por primera vez en mucho tiempo, confiesa tener muchas ganas de volver a posar delante de una cámara. Emocionada, entra con seguridad en el set, saluda al equipo y se prepara para hablar en exclusiva para OUTDOOR de su vida y de su historia de amor con Jota Peleteiro.

La modelo, de soltera Etemovic, era una completa desconocida en España antes de que su nombre empezase a ser relacionado con el del exmarido de Jessica Bueno. Desde entonces se ha hablado mucho sobre ella, que hasta ahora (y a excepción de alguna que otra indirecta en redes o de su breve intervención en '¡De viernes!'), ha guardado silencio y se ha mantenido en un discreto segundo plano.

"Enseguida supe que era el amor de mi vida" Adasat para Outdoor

No le gustan las habladurías, ni tampoco ser juzgada sin fundamento. Quiere contar su historia y que la conozcamos. ¿Quién es Ajla Peleteiro? ¿De dónde viene? ¿Cómo era su vida antes de conocer al que más tarde acabaría convirtiéndose en el padre de su segundo hijo? ¿Cómo y cuándo le conoció? Por primera vez, la modelo responde a estas y a otras muchas cuestiones en exclusiva.

"Fue un flechazo", asegura sobre la primera vez que se vieron. Ajla se enamoró de Jota Peleteiro prácticamente de forma inmediata. No tuvo dudas: "enseguida supe que era el amor de mi vida". "Tenemos una historia de amor muy bonita", dice mientras se le ilumina el rostro hablando de su marido.

Muy pocos meses después de su primera cita, y antes de contraer matrimonio con el de A Pobra do Caramiñal en Arabia Saudí, la modelo se quedó embarazada del pequeño Mansour Malik, un niño que nacía hace poco más de seis meses para poner el broche de oro a su historia de amor. La velocidad con la que se han producido estos acontecimientos en su vida jamás ha dado vértigo a la modelo, que asegura que "volvería a hacerlo" de este modo una y mil veces, "puede que incluso más rápido" si tuviese la oportunidad de volver a empezar.

Los orígenes de Ajla Peleteiro

Para conocer a una persona es necesario conocer primero sus orígenes. Por este motivo, su infancia, sus raíces, sus relaciones familiares, educación o experiencias vividas son una parte fundamental de esta entrevista, ya que ayudan a entender la personalidad y forma de ser de Ajla Peleteiro.

Su historia, como la de todos aquellos que huyen de un conflicto bélico, es dura. Nació en 1992 en Serbia, la antigua Yugoslavia. El estallido de la guerra provocó el exilio de sus padres, que huyeron a los Países Bajos con dos niños pequeños, una mano delante y otra detrás. Apenas tiene recuerdos de su infancia y de esos años, aunque cree que fue una niña feliz.

Cercana, carismática, espontánea, segura de sí misma y con una personalidad arrolladora. No habla nuestro idioma, pero cada día lo entiende un poco más. Tanto, que se atreve a bromear y respondernos de vez en cuando en español. Ajla Peleteiro es "una madre, ante todo". También "esposa". Se define a sí misma como una mujer "apasionada", "amante de la vida" y de la "familia".

Su vida no ha sido fácil y, aunque ahora pueda presumir de grandes lujos, nadie se lo ha regalado. Empezó a trabajar con 14 y no dejó de hacerlo hasta que la pandemia le hizo parar. No echa de menos los desfiles, ni tampoco la ajetreada vida que llevaba entonces. Mientras la maquillan, nos cuenta cómo fueron aquellos años en el exigente mundo de la moda, industria en la que logró una importante trayectoria internacional.

De supermodelo a mamá 24/7

Paris, Milan, Nueva York… Ajla, era toda una promesa. Hizo castings alrededor de todo el mundo y, según las agencias con las que entonces trabajaba, estaba destinada a ser uno de los famosos ángeles de Victoria's Secret. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se retiró? Ella misma nos lo cuenta.

Ajla lleva años sin desfilar y sin posar de manera profesional. Para ella esto no obstante parece como montar en bicicleta. No necesita apenas indicaciones. Sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que seducir a la cámara.

Esta es su primera sesión de fotos tras ser madre con Jota Peleteiro. Un trabajo que la supermodelo ha aceptado con gusto y con el cual pretende dar a conocer aspectos clave de su pasado, presente y futuro.

En la actualidad vive centrada en la bonita familia que ha formado junto al CEO de GroInn. Sus hijos, Zayn y Mansour Malik (así como los de su marido), son "muy pequeños" y son su "prioridad" en estos momentos. Ser "madre a tiempo completo" no es para ella motivo de vergüenza, sino todo lo contrario. No obstante, acostumbrada a trabajar durante toda su vida, ya piensa en nuevos proyectos.