Fani Carbajo relata el incidente que ha tenido con la policía

Rocío Molina Madrid, 28 MAY 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido un encontronazo con una mujer por el que ha tenido que personarse la policía

Fani Carbajo desvela el motivo por el que ha vuelto a mostrar a su hija Victoria en redes sociales

Fani Carbajo ha compartido con sus seguidores en redes un asunto controvertido en el que se ha visto envuelta en las últimas horas. La exconcursante de 'Supervivientes' ha narrado un altercado que ha vivido en plena calle y en el que ha tenido que intervenir finalmente la policía local. "La gente se piensa que porque yo sea conocida o salga en televisión, yo tengo que ceder en todo", ha comenzado así diciendo de este incidente.

A modo de desahogo como ha hecho en otras ocasiones al hablar de delicadas situaciones familiares, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha contado muy indignada la actitud que ha tenido con ella una chica cuando estaba viajaba en coche con su hija Victoria y quería aparcar en el centro de Madrid.

Tras más de quince minutos de dar vueltas sin éxito, Fani Carbajo se ha encontrado por fin un hueco libre, pero ahí ha empezado el problema. Este estaba custodiado por una joven que no cedía ante la petición de la influencer. "Le digo que me deje aparcar. Es ilegal. No se puede guardar sitio", esta se queja, pero nada cambia la postura de la mujer que está guardando este sitio.

De acuerdo con su testimonio, esto pasaba en el centro de Madrid por la mañana y en un momento de mucha congestión de tráfico. Viendo que la situación se ponía tensa y que la mujer no cedía a su petición. "La tipa no se apartaba". La exconcursante de 'Supervivientes' optaba por coger el teléfono y llamar directamente a la policía local.

Estos se personaban en el lugar de los hechos a su llamada y daban la razón a la influencer. "Han dicho que la iban a multar", ha explicado Fani Carbajo, recordando los últimos momentos del altercado que también le han escandalizado. "Encima coge y me dice que les diga a la policía, que diga la verdad, que la he atropellado los pies", cuenta la exconcursante de 'Supervivientes' indignada por la situación que ha tenido que vivir en público y en presencia de su bebé.