Fani Carbajo desvela los motivo por los que ha vuelto a mostrar a su hija Victoria en redes sociales

Fani Carbajo vuelve a su canal para revelar una decisión que llevaba tiempo reflexionando: volver a mostrar a su hija Victoria en redes sociales. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones' cambia de opinión y vuelve a enseñar a su hija. Fani explica los motivos que la han llevado a tomar esta decisión que aunque polémica para algunos, está totalmente justificada desde su perspectiva como madre.

Desde que a su hija Victoria le contagiaron una enfermedad , Fani se volvió mucho más protectora, tanto, que decidió no mostrarla en redes sociales porque no quería que esas mismas personas que la enfermaron, la vieran. Sin embargo, aunque sigue estando enfadada con esa parte de la familia, ha decidido cambiar de opinión y volver a mostrar a su hija. “Decido yo, no esa gente”, asegura. Aunque se muestra tajante, esta importante decisión tiene un trasfondo.

Fani se muestra firme en su posición, priorizando siempre el bienestar de sus hijos por encima de las opiniones ajenas. “Si me critican, faltan el respeto a mi criatura”, admite. Sus palabras demuestran que sigue afectada por lo que pasó con su hija y todas las malas situaciones que se han dado con esos familiares. Sin embargo, Fani reconoce tener unos seguidores que la quieren y que se preocupan mucho por la niña y no merecen que de un día para otro la quite de las redes sociales. “Han estado conmigo durante todo el proceso”, dice hablando de sus fans.

Fani Carbajo carga contra los familiares que no han estado pendientes de Victoria

Fani ha recordado por qué decidió tapar a su hija en un principio y ha estallado contra la actitud de ciertos familiares que, según ella, no han estado pendientes de Victoria en todo este tiempo. A la exparticipante de ‘La última tentación’ le parece muy fuerte que se hayan preocupado por la pequeña, pero que sí la sigan de forma encubierta por redes. “La ven a través de cuentas falsas, qué vergüenza”, reconoce con indignación.

La influencer no se ha guardado nada y ha lanzado un dardo claro hacia esas personas que nunca la han apoyado ni a ella ni a Fran durante la crianza de Victoria. Además, Fani Carbajo cuenta todos los detalles sobre la demanda que le ha puesto al padre de Emilio por no pagar la pensión alimenticia. Con la transparencia que la caracteriza, cuenta la reacción de su expareja cuando recibió la demanda ¡No te lo pierdas dándole al play!