El testimonio de Carlos Hernando, exdirector de la prueba de esquí de montaña en Pirineos Altitoy-Ternua

Jorge García Dihinx, muerto junto a su pareja, Natalia Román, en el alud de Panticosa: "La montaña son minutos de oro que añadir a tu vida"

"Esta mañana he esquiado en la zona del alud". Es el testimonio de Carlos Hernando, exdirector de la prueba de esquí de montaña en Pirineos Altitoy-Ternua al diario El Comercio. Una frase con mucho significado porque deja en evidencia que a veces el destino nos protege y otras no. Tres esquiadores, expertos montañeros han fallecido hoy por un alud en la ladera oeste del pico Tablato, en el entorno del Balneario de Panticosa.

Entre ellos se encuentra la pareja formada por Jorge García Dihinx pediatra y famoso en redes sociales por su amor al montañismo y sus consejos de salud y su pareja Natalia Román, conocida por su alto rendimiento en pruebas de larga distancia en montaña. Expertos y con conocimientos en meteorología como los ha definido el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, desolado tras uno de los peores aludes que se han producido en Aragón.

Mala suerte

Como señala Carlos Hernando, "los esquiadores somos conscientes de que siempre corremos riesgo. No existe el riesgo cero, pero sí que parecía el día perfecto para disfrutar de nuestro deporte. Meteorológicamente hablando, era un día espléndido, buenísimo para esquiar", aunque también reconoce que "nos han avisado de una capa superficial, de 20 centímetros, que era un poco inestable y han recomendado evitar las zonas umbrías», pues en estas zonas "podría desencadenarse algún alud".

Pero pese a todo, "el parte nivológico que hemos recibido los esquiadores esta mañana indicaba que el riesgo de aludes para hoy era de dos en una escala de cinco puntos". Pero ha ocurrido lo peor. Una placa en láminas que al romperse se desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa. Poco hay contra ello.

En declaraciones a los medios de comunicación en el helipuerto de Panticosa, Azcón ha expresado su convencimiento de que la "mala suerte" ha sido un factor determinante en la muerte de los tres montañeros, con alguna de cuyas familias ya ha contactado.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el jefe del Greim, Baín Gutiérrez, han explicado en declaraciones a medios cómo se ha producido el alud en Panticosa que ha costado la vida a tres esquiadores de travesía. Beltrán ha detallado que "la avalancha se ha producido a unos 2.200 metros de altura" y que se ha tratado de "un deslizamiento bastante largo de hielo y nieve".

Por su parte, Baín Gutiérrez ha destacado la importancia de la reacción inmediata: "Los minutos son cruciales y el autosocorro del propio grupo y los grupos cercanos es muy importante". Según ha relatado, en un primer momento otros esquiadores lograron sacar a tres personas y una cuarta, enterrada a "una profundidad considerable", tuvo que ser desenterrada por especialistas del Greim; en total acudieron "alrededor de 15 especialistas con dos perros" y, "gracias a estos canes", la búsqueda fue "muy rápida".