Lidia Torrent se ha enfrentado abiertamente al motivo que desencadenó sus crisis con Jaime Astrain cuando le han preguntado los periodistas. La copresentadora de 'First Dates' se ha sincerado sobre su actual situación sentimental y ha hablado abiertamente de un tema le ha hecho sentir muy "incómoda".

La hija de Elsa Anka ha sido uno de los rostros conocidos que ha desfilado en la premiere de 'Matices'. En esta reaparición, la modelo y presentadora ha abordado todo tipo de preguntas y sin tapujos ha contestado a todo lo relacionado con la mediática crisis que vivió con su pareja Jaime Astrain.

La relación entre ellos está ahora en uno de sus mejores momentos y recientemente han cumplido seis años juntos. Una fecha especial que la propia Lidia Torrent ha querido destacar en sus redes junto a un álbum de lo más significativo de su historia de amor.

Sin embargo, a principios de año saltaban las alarmas. Eran las propias redes sociales las que evidenciaban que Lidia Torrent y Jaime Astrain estaban pasando por una mala racha. De esos días en los que se rumoreó de todo, ahora la que fuera copresentadora de 'Fist Dates' ha dado detalles sin censuras.

"Fue un enfado que se hizo público por cosas que escaparon a mi control como ya dije, pero algo mucho más trivial de lo que parecía y ya está todo bien", ha recalcado poniendo fecha al detalle que lo destapó todo. "Fue el cumpleaños de Jaime. Ahí es cuando se empezó a generar la posible crisis. Y entiendo que es natural", ha manifestado la modelo.

Justificando que el no haber ese año ninguna felicitación por parte de ella al padre de su hija después de hacerlo durante seis años consecutivos, Lidia Torrent comprende el revuelo que se formó en torno a ellos. "A mí se me hizo incómodo. No estoy acostumbrada. Una situación rara", ha contado, pero afortunadamente ya está solucionada y con planes para el verano y una futura escapada en familia por el sudeste asiático pendiente de dejar cerrada.