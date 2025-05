Silvia Herreros 29 MAY 2025 - 09:00h.

Ajla Peleteiro se pronuncia sobre su carrera como modelo y futuro profesional

Ajla Peleteiro lleva años retirada de las pasarelas. La mujer de Jota Peleteiro se dedica ahora al cuidado de sus hijos. Algo que hace por elección propia y no por imposición de su marido. En una sincera entrevista para OUTDOOR, y, en exclusiva, habla sobre su trayectoria en el mundo de la moda, sobre su futuro y nuevos proyectos profesionales.

La modelo, de soltera Etemovic, siempre ha tenido un fuerte vínculo con la moda. Comenzó a posar y a desfilar siendo muy pequeña. Años más tarde, lo que había sido un juego y una manera de divertirse delante de su madre y su familia, acabó convirtiéndose en su profesión.

"Empecé a dedicarme al modelaje sobre los 14 años. Viajaba por el mundo. París, Milán, Estambul, incluso India, por supuesto América", asegura la serbia, que recuerda sus años en la industria como "una experiencia muy divertida, agitada y buena" de su vida.

Poco antes del nacimiento de su primer hijo Ajla decidió retirarse del mundo del modelaje por motivos que no ha dudado ahora en confesar y que no están precisamente ligados a su maternidad. Después, se quedó embarazada de su primer hijo y no ha vuelto a desfilar.

Hace aproximadamente año y medio su vida volvió a dar un giro de 180º. La irrupción de Jota Peleteiro lo cambió todo y, por amor, decidió dejar atrás todo lo que tenía y había construido en los Países Bajos. Ahora vive feliz junto al exmarido de Jessica Bueno, con el que hace poco más de seis meses ha sido madre de un niño al que han llamado Mansour Malik.

Ajla vive centrada en la crianza de sus dos hijos, especialmente del pequeño, que es quien más necesita de sus cuidados en estos momentos. No tener un "trabajo" como tal no es para ella un problema; de hecho, no duda en reivindicar este papel. Sus hijos, son su máxima "prioridad".

Aun así, está acostumbrada a trabajar. De hecho, lo ha hecho desde los 14 años. Procede de una familia que huyó de la guerra y que tuvo que empezar de cero en un país desconocido (ella tenía tres años cuando abandonó su país natal). Por ello, y a pesar de las supuestas 'prohibiciones' que su marido habría tenido hacia su exmujer, ella está dispuesta en volver al mercado laboral y no precisamente como modelo.

La creadora de contenido, que con esta entrevista se ha enfrentado a su primer trabajo y sesión de fotos profesional desde que diera a luz, parece tener muy claro lo que quiere en la vida. Una vida llena de ideas y nuevos proyectos que podrían materializarse dentro de un tiempo.

Créditos:

Producción y producción de contenidos: Silvia Herreros

Foto : Fotografía: Adasat Barroso

Estilismo: Paco Anaya

Maquillaje y peluquería: Ángel Rodríguez