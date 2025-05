TardeAR 30 MAY 2025 - 17:48h.

‘Tardear’ entrevistaba en directo en plató a El Cordobés, que fue yerno de José Luis Martín Berrocal, para hablar de cómo era la convivencia

El imperio de Vicky Martín Berrocal: Negocios de moda, de ganadería y transportes valorados en 5 millones de euros

Detrás del brillo del clan de las Berrocal se esconde una historia familiar marcada por el silencio y dobles vidas. José Luis, el patriarca de las Berrocal, ha sido una figura que ha estado envuelta siempre en el misterio.

‘Tardear’ entrevistaba en directo en plató a El Cordobés, colaborador de programa, y el que fuera yerno de José Luis Martín Berrocal rompe su silencio para hablar de todo lo que vivió mientras fue pareja Vicky Martín Berrocal.

“José Luis para mí fue un hombre importante en mi vida, muy importante. Yo siempre, en mi búsqueda de esa imagen paterna, he dicho que la hice de retazos de hombres que fueron importantes en mi vida, como Paquirri, que paz descanse, que me ayudó mucho cuando empezaba, que me vino el último toro de su vida, José Luis Martín Berrocal… Yo recuerdo muchas conversaciones con él porque a él le encantaba que nos fuésemos juntos”, contaba El Cordobés.

“Me encantaba ir conduciendo y que él me contara historias suyas de cómo empezó en su vida... O sea, hubo un momento que era una relación casi padre-hijo”, explicaba.

“Yo conocí a José Luis antes que a Vicky, obviamente, porque él era empresario y por amigos que teníamos en común. Yo siempre conocí a José Luis ya viviendo con la madre de Vicky y con Vicky y con Rocío. Yo tenía muchísima confianza con él, y un cariño muy especial”, aseguraba el colaborador.