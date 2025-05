TardeAR 30 MAY 2025 - 16:48h.

‘Tardear’ entrevistaba en directo al coreógrafo: “Yo hago caso a mi abuelo y siempre digo lo que pienso”

‘Tardear’ entrevistaba en directo a Nacho Duato, coreógrafo y bailarín, después de la polémica desatada por sus palabras criticando la actitud de Melody. Duato aseguraba que si la cantante hubiese ganado o hubiese quedado en una mejor posición no se hubiera ido una semana a su casa.

“Bueno, yo no tengo nada contra ella, es una chica que me cae muy bien, es entrañable, pero claro, a lo mejor no es tan valiente y tan poderosa, porque si no dice lo que piensa y luego queda en el penúltimo puesto, pues eso es lo que a mí me extrañaba”, se reafirmaba el coreógrafo.

“En estos momentos que estamos viviendo tan críticos, de pronto ella no se quiere pronunciar y dice que pierde por las declaraciones de Pedro Sánchez, pues decidí subir este vídeo, pero bueno, lo quité al día siguiente”, continuaba.

“Mi abuelo, que sabéis que yo adoro a mi abuelo y siempre hablo de él, me dijo una vez, ‘mira Nacho, yo veo que en las entrevistas no te posicionas y quizás es que tienes miedo, porque como tú sabes que yo soy de derechas, tienes miedo a decir, no solamente que eres gay y tal, sino que eres de izquierdas. No tengas miedo y di lo que piensas, porque un artista tiene que posicionarse’. Bueno, hago caso a mi abuelo y siempre digo lo que pienso”, confesaba Nacho Duato en ‘Tardear’.