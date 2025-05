Miguel Salazar Madrid, 30 MAY 2025 - 17:37h.

Justin Bieber no están pasando por su mejor momento. El cantante de éxito internacional estaría atravesando una época nada fácil por los rumores de su preocupante estado de salud, ya que sus últimas apariciones públicas se han llenado de reacciones que muestran con sorpresa la forma en la que interactúa con sus fans.

La mujer de Justin Bieber vende su empresa de cosméticos

A este problema se le suma una posible crisis financiera con su mujer, Hailey Bieber. La pareja del artista ha vendido su empresa de cosméticos por un valor de mil millones de euros, algo muy oportuno y ventajoso para ella pero que ha puesto en entredicho los rumores de una inestabilidad económica en el matrimonio. Las finanzas caen en picado en mitad de la polémica por el cuestionable estado de salud que hemos mencionado.

Las imágenes que podemos ver en 'Tardear' muestran cómo Bieber estaría sufriendo mareos y con un aspecto físico desmejorado. El público del intérprete de 'What do you mean?' o 'Sorry' vive con sorpresa e intriga el futuro de Justin Bieber. Además, se cuestiona la posible crisis de pareja por esa última operación millonaria de su mujer.

Según Marta López, colaboradora del espacio de Telecinco, existe un claro motivo detrás de la venta de la empresa de cosméticos de Hailey Bieber. "Yo creo que se ha querido curar en salud y quedarse con el dinero por si lo necesitara", asegura la tertuliana.