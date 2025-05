Terelu Campos reacciona a la dura entrevista de Belén Ro hablando de ella en '¡De viernes!'

Terelu Campos aporta datos sobre su presunto affaire con Álvaro Muñoz Escassi: "Disfruté muchísimo de mi libertad"

Durante su estancia en Honduras, nuevos frentes se han abierto para Terelu Campos. La presentadora reaparece en '¡De viernes!' tras su paso por 'Supervivientes 2025' para hacer frente a todas las polémicas que han estado presentes durante su ausencia. ¿Qué pasó en ese tardeo entre ella y Álvaro Muñoz Escassi? ¿Está al tanto de la entrevista que concedió Carlo Costanzia al programa la semana pasada? ¿Qué opina del hecho de que Belén Rodríguez la acuse de haber participado en un acoso hacia ella? Terelu responde a esta última cuestión tras ver todo lo que su examiga dijo de ella en el plató.

Terelu Campos reacciona a las palabras de Belén Ro

Belén Ro aseguró que tanto Terelu como 'Sálvame' le "destrozaron la vida" y que la Campos fue "colaboradora y cómplice necesaria a la hora de vulnerar mi intimidad" y considera que fue un "acoso" hacia su persona lo que vivió. Tras ver un resumen de esta dura entrevista a Belén, Terelu responde: "Nos vimos en 'Tardear' y, que yo sepa, nos dimos un abrazo", comenta, dando a entender que estaba todo bien entre ellas.

La entrevistada llega a decir que si Belén, tanto que conocía a su madre, sabría que ella nunca permitiría que la vieran en esas condiciones, respondiendo así a Belén cuando dijo que las Campos le prohibieron ver a María Teresa Campos. Pero, volviendo al episodio en el que Terelu presentó 'Sálvame' desde la puerta de su casa, Terelu se pronuncia: "Probablemente, es de las cosas que menos me han gustado hacer profesionalmente. No me gustó desde el primer momento, no me siento orgullosa de ese momento televisivo bajo ningún concepto".

"No me siento orgullosa de ello", insiste Terelu," se lo dije en 'Tardear' al oído. Yo presentaba un programa en el que ella ha trabajado mucho tiempo y conocía la dinámica en muchos aspectos. Me dijeron que debía presentar el programa desde ahí. No dije que no, hice lo que la dirección del programa quiso en ese momento", añade la presentadora. ¿Por qué nunca le pidió perdón por ello?, preguntan los colaboradores del programa: "Ella se cerró a todo el mundo, a Carmen la tenía bloqueada y sabía de ella por terceros. Ella se llevó la decepción y la traición de su vida por parte de otra persona".

¿Desconfiaba Terelu Campos de Belén Rodríguez?

Además, Terelu se ha pronuncia sobre otra polémica: "Jamás he dicho que Belén utilizara a mi madre a nivel profesional ni se me ha pasado por la cabeza. Simplemente creo que ella tenia una relación con una persona y esa persona, mi sensación, quiso utilizarla para restregarnos en nuestra cara que, a pesar de que nos ponía verdes, él estaba con mi madre".