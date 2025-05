Belén Ro desvela por qué está tan decepcionada con Terelu Campos

Belén Ro, muy enfadada y al borde del llanto, contesta a Terelu: "Es una tramposa"

Compartir







Tras superar un proceso de quimioterapia, Belén Rodríguez ha regresado a la televisión. Desde ese momento, se han reabierto algunas de las polémicas que tenía sin cerrar, como la que protagoniza con las Campos. La colaboradora fue muy amiga de Terelu Campos y de Carmen Borrego, pero, a día de hoy, su relación es inexistente. Tras tener un tenso cara a cara con Terelu en 'Tardear', Belén Ro se sienta en el plató de '¡De viernes!' para analizar cómo es su actual relación con las hijas de María Teresa Campos.

Belén Rodríguez se siente muy decepcionada con Terelu tras el cara a cara que protagonizaron en 'Tardear'. "Me convenció porque ella gana mucho en las distancias cortas. Pensaba que habíamos dejado ahí el tema. Me sentó muy mal porque pienso que ella hizo mucha trampa conmigo. Ella se ha hartado de decir que es hermana mía, yo hace muchos años que no lo digo porque las hermanas no hacen lo que Terelu hizo conmigo", son parte de sus declaraciones.

PUEDE INTERESARTE Terelu Campos desvela cómo está la relación con Belén Rodríguez tras su enfrentamiento

El motivo de la decepción de Belén Rodríguez con Terelu Campos

Pero, ¿de dónde venía todo el mal rollo entre ellas? Belén echa la vista atrás y confiesa que Terelu fue "colaboradora y cómplice necesaria a la hora de vulnerar mi intimidad y participar en esa persecución y en ese acoso". Ante estas duras declaraciones en contra de la hija de María Teresa Campos, Belén se ve en la necesidad de dar más detalles: se refiere al hecho de que Terelu y el equipo de 'Sálvame' acudiesen a su casa y alrededores para captarla a sabiendas de que no se encontraba bien en un determinado momento de su vida.

PUEDE INTERESARTE Así mostraron sus emociones Terelu y Belén Ro durante su cara a cara, según el escáner de la verdad

"Llega un momento en el que a mí se me pone cara de gilipollas y que digo debo ser la única persona de España a la que se le han hecho las acusaciones más tremendas que se le han hecho a nadie y que siguen y yo no estoy en el mejor momento de mi vida. O sea, yo estoy vulnerable, recuperándome de una enfermedad gravísima. Eso es lo que más sucio me parece, porque ella también ha pasado por esos momentos". Belén no duda en reconocer que Terelu ha sido su "gran decepción" y considera que Terelu la vendió "con tal de estar en ese programa".

La invitada dice arrepentirse no haber denunciado a su momento y, en esta denuncia múltiple, se encontraba también la propia Terelu "Mi abogado dice que debería darse un canto en los dientes por no estar denunciada. Ahora, no voy a consentir que de mí se mienta más. Yo no he utilizado a su madre", se defiende Belén. Además, dice que ella nunca ha sido íntima amiga de Terelu (a pesar de que la Campos dijera que la consideraba como su hermana), pues ella era en realidad amiga de Carmen Borrego. Da más detalles de su decepción con Terelu en el vídeo de apertura de esta noticia.