Elena Zapico considera que Terelu Campos tiene favoritismos y le acusa de lanzarle 'pullitas' a Pelayo Díaz

Terelu Campos aporta datos sobre su presunto affaire con Álvaro Muñoz Escassi: "Disfruté muchísimo de mi libertad"

Compartir







Aunque Elena Zapico viene a '¡De viernes!' para participar en el debate sobre 'Supervivientes', Beatriz Archidona no duda en preguntarle si quiere apuntar algo sobre la versión que ha dado Terelu Campos sobre lo sucedido con su hijo Pelayo Díaz en la isla. Momento que no ha dudado en desaprovechar, eso sí, felicitándole primero por su concurso: "Este año ella es la estrella del reality".

La defensora del diseñador le reconoce que llegó a pensar que iba a Honduras "para reflotar al trío tralalá" porque Anita estaba desanimada y Montoya había entrado "en bucle" con Pelayo y Damián. Por eso creyó que su hijo iba a pasar "de tener tres enemigos a tener cuatro porque está claro que entre él y Terelu no hay 'feeling' porque no es palmero".

Además, considera que a Terelu Campos "no le gustó" que él "le contestara" siendo ella "la reina de la televisión" porque "hasta el último momento, incluso cuando salió, le tiró una pullita".

La contundente respuesta de Terelu Campos

La mayor de las Campos considera que Elena Zapico está muy equivocada en cuanto a la percepción de su relación con Pelayo: "Nunca he tenido mala relación con tu hijo, jamás en la vida he coincidido en platós como colaboradores, nunca jamás. Es más, cuando vuelvo él se pone contentísimo, yo estoy hablando de ti muchísimo y le cuento todo. Por eso te digo que, como dices que tu hijo no es ningún falso, a mi me gustaría saber cuándo es sincero conmigo: ¿Cuándo la relación está completamente normal o cuándo me encuentro con ese comentario de tu hijo y Makoke en palapa que yo lo desconocía? Porque no lo habían dicho delante de mi".

PUEDE INTERESARTE Ángel Cristo y Ana Illas se enfrentan en directo a las imágenes de su terapia psicológica de mediación

Para probar que no tiene nada en contra de él enumera todas las veces que la colaboradora ha alagado a Pelayo por su fuerza durante las pruebas del reality y le pregunta en qué ocasiones más le ha lanzado alguna 'pullita' además de cuando les dijo a él y a Makoke que se alegraba de que al menos esa noche ellos dos durmieran más felices esa noche tras escucharles decir que querían que se fuera del reality. "Es lo único que le he dicho", asegura.

Sin embargo, su madre justifica la actitud de Pelayo haciendo una analogía: "Cuando vienen a verme mis nietos: Soy feliz pero cuando marchan también lo estoy porque estoy agotada. Es lo mismo". "Es muy difícil que esté agotado de estar conmigo porque desgraciadamente no hemos podido ni dormir juntos. O sea, imposible", apunta Terelu Campos.

"Pelayo vio las preferencias que tienes sobre ellos y lo vio toda España. Tú haces migas con ese trío", continúa la defensora de Pelayo. Pero la colaboradora confiesa un dato que desmontaría su versión: "Fíjate si estas equivocada que cualquiera de las personas de la organización que forma 'Supervivientes' puede decirte y autorizo además a que te lo digan quienes son mis cuatro finalistas".