Terelu Campos ya está en España tras su segundo paso por 'Supervivientes': "Estoy tranquila con mi actuación"

Terelu Campos ponía fin a su misión en 'Supervivientes' este martes y, 12 días después de su inesperado regreso a los Cayos Cochinos, se despedía de la isla y de sus compañeros para regresar a España con los 'deberes cumplidos'. Las cámaras captaban a la mayor de las Campos en el aeropuerto a altas horas de la madrugada y visiblemente cansada:

"Lo que quiero es llegar a mi casa y tomarme un Cola Cao. Y con ganas de ver mi cama, lo primero (...) Lo que sí quiero es fumarme un cigarro, que no me fumo un cigarro desde hace 25 horas"

Terelu aterrizaba en el aeropuerto de Madrid a las cinco de la mañana de este viernes y los reporteros que allí la esperaban aprovechaban para preguntarle por su segundo paso por 'Supervivientes' y para ponerle al día de las situaciones que puede encontrarse aquí en España: "No te vamos a mentir, aquí en España tienes temitas, tienes plancha".

La Campos, tirando de la ironía y la mano izquierda que le caracteriza, se reía con los periodistas y capeaba el temporal cambiando de tema y hablando sobre la última expulsión de 'Supervivientes':

"Me alegro por Montoya y por Anita, y lo siento por Carmen porque también se merece lo mejor. A ver, me hubiera puesto contenta también si se hubiera salvado Carmen, ¿eh? Los dos me dolían. No voy a mentir, me dolían los dos. Cualquiera de los dos que se fuera me dolía".