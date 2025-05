Supervivientes 29 MAY 2025 - 18:26h.

Terelu Campos responde las preguntas del equipo de 'Supervivientes' para saber cómo fue su segunda parte en el concurso

Inédito | Anita Williams acaba entre lágrimas tras un fuerte enfrentamiento con Damián Quintero: “Hay que empatizar más con la gente”

Compartir







Una vez cumplida la importante misión que le otorgó el programa, Terelu Campos abandona definitivamente las playas de Honduras. Su llegada fue bien recibida por los que un día fueron sus compañeros de concurso, quienes tuvieron una alentadora reacción cuando descubrieron que venía a hacer a los Cayos Cochinos.

Después de mostrar a la audiencia su cambio físico tras su paso por 'Supervivientes', la colaboradora de 'De viernes' responde a las preguntas del equipo con el fin de conocer cómo ha vivido ella la experiencia.

Terelu Campos, orgullosa de haber participado en 'Supervivientes'

El motivo por el que aceptó la experiencia es el mismo por el que Terelu Campos se siente orgullosa de haber accedido a participar en el concurso. Recordemos que ella entró, tal y como señala, en "uno de los momentos más importantes de 'Supervivientes' es la unificación, cuando no hay equipos, cada vez son menos y se notan más los nervios de que quedan pocas semanas y todos quieren llegar, más que nunca".

Por eso, a Terelu Campos le hace sentirse "muy privilegiada" el hecho de "poder traer la llave que abría la urna con ese pergamino que anunciaba la unificación".

Así reaccionó su entorno a su vuelta a Honduras

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aunque la colaboradora de Telecinco señala que no le cont ó esta noticia a mucha gente, las personas que sí supieron esta privilegiada información reaccionaron de distintas maneras. Unos dijeron "¿De verdad? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa por la cabeza?" y otros querían que Terelu Campos les llevase en la maleta. "He tenido un poquito de todo, pero mi familia me dijo 'Estás loca pero adelante'".