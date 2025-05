Laura Ceballo 30 MAY 2025 - 01:26h.

Los supervivientes, inseparables desde que se conocieron en Honduras, se han despedido en la palapa

¡La recta final de 'Supervivientes' arranca este domingo!: "Habrá expulsión sorpresa"

El pasado jueves, las nominaciones terminaron de la peor manera para Carmen Alcayde, Montoya y Anita. Los tres acabaron la noche en la palestra y, desde entonces, han vivido momentos de lo más intensos. El martes, durante la gala de 'Superviviente: Tierra de nadie', Anita se convirtió en la concursante salvada y, por consiguiente, todo quedaba entre Carmen y Montoya.

Tras haber sido absolutamente inseparables durante su paso por Honduras, ambos protagonizaban un ajustadísimo duelo. Horas antes de conocer la decisión final de la audiencia tenían un inesperado enfrentamiento en la playa. Y no solo eso. La tensión se adueñaba de la palapa en pleno directo con un tremendo choque entre Anita y Carmen.

Después de un continuo vaivén de emociones, llegaba el momento de la verdad. Jorge Javier Vázquez pedía a los supervivientes que se pusieran en pie en el centro de la palapa para comunicarles la decisión de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado sea... ¡Montoya!". El concursante estallaba de alegría y se veía inundado de pena a la vez: "¡Gracias por todo. Perdonadme por todo. Me siento mal. Te quiero, Carmen", gritaba.

Carmen, a Montoya tras su expulsión: "Has sido mi concurso"

Laura Madrueño le daba la enhorabuena al exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y se despedía de la expulsada, que no dudaba en pronunciar unas palabras muy emocionada.

"Se lo merece muchísimo. Me gustaría decir algo. Primero, gracias a cada uno de vosotros por lo que habéis aportado a mi aventura, que ha sido muchísimo. Anita, eres una mujer increíble. Montoya, has sido mi concurso, has sido mi vida. Tú has confiado en mí y gracias a ti me lo he creído. Te quiero muchísimo", decía entre lágrimas.