Ana Carrillo 29 MAY 2025 - 18:44h.

Alejandra Rubio ha revelado quién quiere que gane 'Supervivientes 2025' y se ha pronunciado sobre la relación de Terelu Campos y Makoke

Alejandra Rubio ha estado en plató los últimos programas de 'Supervivientes' porque su madre, Terelu Campos, se encontraba en Honduras, lugar al que habría regresado por segunda vez para anunciarles a los concursantes la unificación en Playa Magna. Ha estado comentado su estancia en los Cayos Cochinos y la del resto de concursantes también en el programa en el que colabora habitualmente, 'Vamos a ver'.

Los reporteros que suelen congregarse en la puerta de su casa también le han preguntado por el reality estrella de Telecinco y ella ha confesado a 'Europa Press' que su ganadora es Anita Williams, que esta semana se ha salvado de la expulsión frente a Carmen Alcayde y Montoya, que siguen expulsados: uno de los dos tendrá que decir adiós a la aventura esta noche en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez.

Sobre si considera que el conflicto con Makoke tiene solución, la novia de Carlo Costanzia ha asegurado que su madre "no es rencorosa para nada": "Sé que ellas no tienen muy buena relación en estos momentos, pero como superviviente lo ha hecho muy bien". Unas palabras con las que ha dejado claro que, pese a que la madre de Anita Matamoros ha tenido muchos enfrentamientos con Terelu, no tiene problema en admitir que su concurso ha sido bueno.