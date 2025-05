Gloria Camila y Amador Mohedano, emocionados en el aniversario de la muerte de Rocío Jurado

Fiesta 31 MAY 2025 - 17:47h.

Se cumplen 19 años de la muerte de 'La más grande' y su familia se ha reunido en Chipiona para homenajearla

Sale a la luz una entrevista inédita de Amador Mohedano sobre las últimas horas de Rocío Jurado: "Me dijo que tiraba la toalla..."

Este domingo 1 de junio, de madrugada, se cumplen 19 años de la muerte de Rocío Jurado tras una larga y dura lucha contra el cáncer de páncreas. La artista, una de las más queridas de todos los tiempos en nuestro país, dejaba un enorme vacío en la industria musical pero también en su familia, una familia que cada 1 de junio se reúne en Chipiona, localidad natal de la artista, para rendirle homenaje.

Hasta la localidad gaditana se han trasladado Gloria Camila, los hermanos Flores, Amador Mohedano y otros miembros del clan Jurado. Las cámaras han podido captar a un afectado José Ortega Cano rodeado de su familia depositando unas flores en el panteón familiar que alberga los restos mortales de la cantante.

'Fiesta' se ha trasladado hasta Chipiona y desde allí Gloria Camila Ortega y Amador Mohedano han conectado en directo con el programa de Emma García. Emocionados y con la playa de fondo, la hija y el hermano de Rocío Jurado le han explicado a la presentadora de 'Fiesta' cómo se encuentran en este día tan especial y tan duro a la vez:

"Hoy ya he llorado dos veces pero es que es algo inevitable. Esto es como un tsunami, esto no hay quien lo pare, la cantidad de fans y personas que querían a mi hermana y que están aquí dándonos su cariño y su apoyo. Toda la familia está muy unida y todos nos queremos mucho, tenemos unos lazos que no queremos perder y que seguimos cuidando. Yo me siento muy orgulloso de la familia que tengo, a mí se me cae la baba con mis sobrinas", explicaba Amador.

Gloria Camila, que era tan solo una niña cuando su madre falleció, ha recordado emocionada a su madre y ha explicado cómo son siempre para ella los 1 de junio:

"Yo como siempre digo yo era muy pequeña cuando ella se fue. Mis recuerdos son de la infancia, recuerdos felices, recuerdos como los que estamos viviendo ahora aquí, momentos de amor y unión. Este el mejor homenaje que podemos hacerle en un día como este, estar todos juntos recordándola".