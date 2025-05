Miguel Salazar Madrid, 30 MAY 2025 - 18:31h.

Es la primera vez que se emite en televisión la entrevista que Amador Mohedano concedió a Tino Torrubiano sobre la muerte de su hermana

Este 1 de junio se van a cumplir 19 años desde que nos dejó 'La Más Grande'. Rocío Jurado no pudo hacer frente a un cáncer de páncreas. Falleció en su casa de 'La Moraleja' y, ahora, ha salido a la luz una entrevista inédita sobre esas últimas horas de la cantante contadas por su hermano, Amador Mohedano.

Lo hemos podido ver en exclusiva en 'Tardear'. Es la primera vez que han salido en televisión las imágenes de Mohedano hablando sobre la tragedia que supuso para su familia y para todo un país, que quedó consternado con la gran huella que dejó la artista. "Un día entro en la habitación, sale del cuarto de baño y me mira, me dice no puedo más, tiro la toalla... Por la mañana empieza a cantarme 'Sin embargo te quiero'", contaba.

Tino Torrubiano fue el periodista engargado de entrevistar a al hermano de Rocío Jurado en 2015. "Y llegó el día que, se quedó... Estaba dormida, respirando, el corazón fuerte... Y estábamos toda la familia en una cama redonda que tenía ella grande", relataba.

"Murió como quiso morir, con todos los suyos"

Rocío Jurado falleció a las cinco menos cuarto de la madrugada. "Estaba ya ida, pero el corazón latiendo. A veces, le decíamos alguna cosa a ver si ella, con los ojos o algo, respondía", continúa. Su hermano aseguró en esta entrevista que la cantante de éxito internacional "murió como quiso morir", con "todos los suyos".

Amador Mohedano recuerda en esta grabación las horas tan "tristes" y "emotivas". "En la habitación de Rocío lo que se hizo fue todo un altar de santos, de figuras, de cartas, de medallas... Un altar", comparte.

Además, señala cómo Rocío Jurado le hizo una petición a sabiendas de que perdía la vida. "Un día el médico nos dice que creemos que lo mejor es que se vaya a casa. Decía: 'De aquí no sacarme hasta que no sean las 7 de la tarde, porque a esa hora hay muy buena luz. Y todos los fotógrafos que estén, cuando me hagan una foto, quiero que tengan la mejor luz que puedan tener'"", cuenta. "Y así lo hicimos. Y llegamos a casa y Rosa había arreglado el pelo, le pone un pquito así, arreglada. Era la última vez que se le iba a ver", añade Mohedano.