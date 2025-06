En estas últimas tres décadas, la cantante ha sabido mantener una línea clara: proteger a su familia del foco público

Sus padres rara vez han aparecido en prensa o televisión, dejando claro que su fama no debe condicionar a quienes la rodean

Nuria Fergó, que este lunes se convierte en la primera invitada al programa 'Madres: desde el corazón' de Mitele, es, sin lugar a dudas, una de las artistas más queridas del panorama musical español. Aunque su salto definitivo a la fama se produjo en 2001 gracias a su participación en la primera edición de 'Operación Triunfo', su historia artística se remonta a mediados de los años 90 tras conseguir el primer puesto en el karaoke de Telecinco. Pero, tras ese impulso mediático y profesional, la cantante ha sabido mantener una línea clara: proteger a su familia del foco público, mostrándose cercana, pero reservada con su vida privada.

Nacida en Nerja, Nuria Fernández Gómez -conocida artísticamente como Nuria Fergó- creció en un entorno familiar humilde y muy unido. Desde joven mostró inclinaciones artísticas. A los 17 años, en 1996, empezó a interesarse por la música. Fue un día antes de alcanzar la mayoría de edad cuando ganó el concurso de talentos en el municipio malagueño.

El apoyo de su familia y la discreción como 'norma'

En esos años previos a la fama, su familia ya era su mayor apoyo. Su padre, José Fernández, y su madre, cuyo nombre Nuria ha preferido mantener en la intimidad, y su hermana Beatriz la acompañaban en sus primeros pasos artísticos. Fue una etapa de trabajo constante, sin focos ni alfombras rojas, pero con la misma entrega que sigue mostrando hoy en día.

El 2001 cambió la vida de Nuria para siempre. Al ser seleccionada como concursante de la primera edición de 'OT', su nombre pasó a formar parte de la historia de la música española. A pesar de no ganar el concurso, se convirtió en una de las participantes más populares.

PUEDE INTERESARTE Muere el padre de Nuria Fergó a causa de un cáncer: la desgarradora carta de despedida de la cantante

Con el salto a la fama, también su entorno familiar se vio expuesto. Sin embargo, Nuria quería que su familia no formara parte del espectáculo.

A diferencia de otros artistas surgidos de realities, Nuria ha llevado una carrera más pausada, centrada en la música y la interpretación y sin muchos escándalos. Lo mismo ha hecho con su entorno.

Sin escándalos y escasas apariciones públicas

Sus padres rara vez han aparecido en prensa o televisión. Incluso en momentos clave de su carrera, como lanzamientos discográficos, giras o momentos personales, la cantante ha mantenido a sus familiares en un segundo plano. La artista ha dejado claro así que considera que su fama es solo suya y que no debe condicionar la vida de quienes la rodean. De hecho, solo de vez en cuando publica fotografías con su entorno más cercano, y con motivos específicos.

En 2011, Nuria se convirtió en madre de una niña, Martina, fruto de su anterior relación con el empresario José Manuel Maíz. La maternidad fue otro momento en el que reafirmó su compromiso con la privacidad, ya que su divorcio no se hizo público hasta tres meses después.

Su hija también es una figura intocable en sus redes sociales y apariciones públicas. Aunque en ocasiones ha compartido frases entrañables sobre su experiencia como madre, nunca ha publicado imágenes del rostro de la niña, una decisión que ha mantenido firme con el paso de los años.

Solo en momentos puntuales la familia ha roto su tan querido silencio para hablar públicamente. En 2016 lo hizo su hermana pequeña, en '¡Qué tiempo tan feliz!', cuando Nuria presentó su tema 'Bailando bajo la lluvia' en el programa. "Mi hermana es la persona más buena que yo he conocido a día de hoy, buena niña, no te dice las cosas para no hacerte daño, se las traga toda ella… se preocupa, está en todo, se lo sufre y se lo calla. Es pequeña pero es como si fuera la mayor, es la más madura" dijo la artista sobre Beatriz. "Es que tú eres muy impulsiva y yo me pienso las cosas. A mí al contrario me ha venido muy bien, porque yo soy muy tímida, y he conocido una experiencia única. Muchos fans de mi hermana que ahora son mis amigas, entonces me ha ayudado un montón", respondía ella.

La muerte de su padre

El pasado mes de abril, Nuria sufrió uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su padre tras luchar contra un cáncer durante varios meses. A través de sus redes sociales, Nuria le dedicó una emotiva carta de despedida: "Te fuiste en paz, con tu familia al lado. Hemos estado contigo hasta el final, como tú merecías".

La cantante destacó que, en esos tres meses de enfermedad, su familia se unió aún más y que su padre partió "con amor, rodeado de los suyos y con una sonrisa". Aunque publicó el momento con sus seguidores, volvió a ser muy medida en sus palabras y no expuso más de lo necesario.

Con tres décadas de carrera, Nuria Fergó ha sabido compaginar la fama con el valor de la discreción. Su familia ha estado siempre presente en lo emocional, aunque no en lo mediático. Ella ha marcado esa distancia con firmeza y cariño, defendiendo su derecho a una vida personal fuera del espectáculo.