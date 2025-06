Fiesta 01 JUN 2025 - 18:44h.

Isabel Pantoja se marcha fuera de España por dos motivos de peso

Emoci ón y sonadas ausencias en la comunión de la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales

'Fiesta' cuenta con una exclusiva que gira en torno a los últimos movimientos de Isabel Pantoja. Concretamente es Marisa Martín Blázquez quien tiene la última hora sobre la tonadillera, quien estaría planteándose poner tierra de por medio, abandonar Madrid y mudarse. Pero, ¿a dónde se quiere dirigir la artista? Pues, para sorpresa de muchos, no regresaría a Cantora, sino que su intención es abandonar España y mudarse a... ¡México! Os contamos todos los detalles de esta drástica decisión.

Aproximadamente hace un año, Isabel Pantoja comenzó a vivir en Madrid porque le venía muy bien para todos los proyectos que tenía por delante. Pero ahora sus prioridades han cambiado y, tras un periodo de transición, "ha decidido buscar un lugar donde residir por distintos motivos: uno de ellos profesional y otros personal". Según la colaboradora de 'Fiesta', Isabel Pantoja se marchará de Madrid en el mes de julio para instalarse en México.

Las razones que llevan a Isabel Pantoja a mudarse a México

"De Cantora ella ya no quiere saber nada, quedó en una nebulosa. Recordad que con ese promotor se iniciaron una serie de negociaciones. Estaba en venta, pero era una cantidad inviable que nadie ha querido pagar", recuerda Marisa. Entonces, ¿por qué México? Pues, en primer lugar, porque Isabel Pantoja no ha encontrado su lugar en esa casa de Madrid. Al parecer, dice Marisa que a la tonadillera nunca le llegó a convencer esa vivienda y, después de un año, "no se ha terminado de encontrar a gusto".

Por otro lado, "México es un lugar que, estratégicamente y geográficamente, es un punto muy bueno para que, si finalmente, se termina haciendo esa gira mundial que tiene prevista por Latinoamérica, Estados Unidos y parte de Europa, es un lugar estratégico y luego tiene grandes amistades y conexiones debido a la familia de Juan Gabriel. Hasta donde yo sé, no será ella quien corra con los gastos de esa casa, pero no lo tengo al cien por cien contrastado".

La mala relación de Isabel Pantoja con su promotor

La relación profesional de la cantante con el promotor de Cantora no se encuentran en un buen momento y no es la que era porque "él se ha encargado de dos cosas: dar el proyecto de la docuserie a una productora que tendría que colocársela a una plataforma y luego llevarse a cabo, y, por otro lado, ha colocado esta gira mundial a una empresa que lleva a artistas importantes pero me dicen que la gira está comprometida, pero no está cerrada" y por eso su relación es de amistad y, en cuanto a lo profesional, ha empeorado.