Marta López recapacita e invita a su boda a Frank Blanco: “Me he equivocado”

Pese a todo, el presentador deja en duda su asistencia al enlace: “Ya hablaremos”

La boda de Marta López está generando una enorme polémica por su selectiva lista de invitados, especialmente entre sus compañeros del programa ‘Tardear’. A pesar de que muchos famosos han sido invitados, varias figuras conocidas como Canales Rivera, Gloria Camila, Escassi y Las Campos han quedado fuera.

La ausencia más comentada es la del presentador Frank Blanco, quien no fue invitado, a diferencia de su compañera Verónica Dulanto, lo que lo dejó visiblemente molesto en directo. Marta defendió su derecho a invitar a quien quiera, alegando que lo hace por afinidad personal, no por jerarquía profesional. Sin embargo, el ambiente en el plató se tensó cuando Frank expresó que se sentía decepcionado, al notar que apreciaba más a Marta de lo que ella lo apreciaba a él.

Marta cambia de opinión

Pero este viernes, el conflicto entre presentador y colaboradora daba un giro de 180º. Después de que el Frank le lanzase en directo alguna ‘pulla’ y al recoger un vídeo de ‘Superviviente’, Marta interrumpía el programa para entregarle en directo una invitación.

“Frank, te quiero invitar a la boda, he recapacitado, creo que me he equivocado, mi madre me ha regañado y sí que te tengo mucho cariño, quizá no te lo he demostrado… pero me encantaría invitarte a mi boda”, le decía la colaboradora.

Lo que nadie esperaba era que, después de todo, Fran Blanco no puede asistir al evento porque tiene un viaje: “Ya hablaremos”.