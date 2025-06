Lara Guerra 03 JUN 2025 - 17:57h.

'En todas las salsas' trae en exclusiva toda la información que aclara el supuesto despido de Lucas Curotto de la compañía musical de Universal

El nuevo programa de 'En todas las salsas' llega cargado de nuevas noticias y polémicas. La última que ha revolucionado las redes gira en torno a Lucas Curotto, exconcursante de 'Operación Triunfo'. El que fuera concursante del programa fue pillado trabajando como camarero y días más tarde él mismo desveló que Universal, compañía con la que tenía contrato como cantante, presuntamente habría puesto fin al contrato. Por ello, el videopodcast de Mtmad trae información muy novedosa sobre lo que realmente ha ocurrido con Lucas.

Han sido muchos los medios de comunicación y seguidores que han publicado la noticia de que, el que fue uno de los cinco finalistas de 'Operación Triunfo' habría pasado de dedicarse a la música a ser camarero. Un vídeo difundido a través de las redes sociales donde se ve al cantante llevando una bandeja hacia una mesa de un restaurante, sin embargo, él mismo habría confesado que este trabajo lo necesita para seguir adelante y que esta oportunidad le vino "en un momento en el que sabía que no iba a poder dedicarme sólo a la música". Pese a esto, Curotto asegura que no va a deja de "luchar" por su sueño.

Asimismo, el que fuera compañero de Naira en el reality, subió una historia a su Instagram donde desvelaba una noticia que dejaba totalmente impactados a sus seguidores: "Me han echado de Universal y de GTS, ya no estoy trabajando con ellos. Igualmente agradezco muchísimo todo lo que me han brindado". Tras hablar sobre esta polémica noticia 'En todas las salsas', Jhon Kha ha desvelado que ha podido hablar con el entorno profesional del cantante y que le ha aclarado todas las dudas sobre el supuesto despido de Universal. ¡Dale al play para descubrirlo!

Además de conocer la realidad del presunto despido del exconcursante de 'OT', el nuevo programa de 'En todas las salsas' llega cargado de mucho salseo, desde la pillada de un actor muy reconocido hasta importantes novedades sobre la estafa de las influencers con una agencia de vuelos. Por otro lado, la llegada de Bea Retamal al videopodcast ha sido una pura bomba de relojería, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha hablado de todas sus polémicas, de la noche de pasión con Gerard en 'Los vecinos de la casa de al lado' y por último, dedica unas palabras a Érika Portillo, a la que califica de "falsa y sibilina".