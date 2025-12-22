Lidia González 22 DIC 2025 - 16:30h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Vicevesa’ toma una importante decisión estética tras un impactante descubrimiento

Oriana Marzoli ha sido muy sincera frente a las cámaras de su canal de mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’, para hablar sobre un tema que ha sido muy cuestionado desde que saltase a la fama. Después de analizar su cambio físico y desvelar todas sus operaciones, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se somete a un nuevo retoque estético en el rostro y cuenta todos los detalles al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en Mediaset Infinity!

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha tomado una importante decisión respecto a sus retoques estéticos y la ha querido compartir con todos sus seguidores. Además, siguiendo el consejo de su doctora, la influencer se ha realizado una novedosa técnica de la que ha hablado. La creadora de contenido comparte todos los detalles al respecto y explica en qué consiste lo que se ha hecho: “Lo que me he puesto es para dar firmeza, no da volumen, no hace nada”.

Después de desvelar si lleva carillas, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha hecho un importante descubrimiento respecto a uno de los tratamientos que se ha realizado a lo largo de los años. “Da peso a la cara y hace que se vaya cayendo”, asegura la venezolana. La influencer revela de qué se trata y, entre risas, confiesa: “El que me escuche dirá que parezco una vela derretida”.

Oriana Marzoli se retira un retoque del rostro: el resultado

En su visita a la clínica, Oriana Marzoli no ha tenido tiempo únicamente de someterse a un nuevo tratamiento, sino que también se ha retirado un retoque estético del rostro. La creadora de contenido ha acabado, de esta manera, con una de sus grandes tareas pendientes y puede disfrutar de su cara sin algo que le ha estado acompañando durante mucho tiempo. Además, la influencer muestra el resultado y desvela si está contenta con él.

Oriana Marzoli se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar de un tema que se le ha estado solicitando durante mucho tiempo. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido desmentir todas las operaciones que se le han achacado durante estos años y, por el contrario, confirmar todo lo que se ha hecho. Además, la influencer acude a una clínica para quitarse un retoque estético y hacerse un nuevo tratamiento. ¡Descubre todo lo que tiene que decir la influencer, en Mediaset Infinity!