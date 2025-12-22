Lidia González 22 DIC 2025 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ explican en qué punto se encuentra su relación y confiesa todo lo que han vivido estos meses

Lester Duque ayuda a traer al mundo a su hija Cala con sus propias manos

Compartir







Patri Pérez y Lester Duque anuncian su reconciliación tras el nacimiento de su hija Cala. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sientan frente a las cámaras de mtmad para contar uno de los grandes bombazos de su vida que va a dar mucho de que hablar. Después de todos los altibajos que ha habido en su relación y tomar la decisión de separar sus caminos, el canario y la catalana comunican, en exclusiva para su canal de mtmad, que vuelven a estar juntos. ¡Descubre en qué punto se encuentran, en Mediaset Infinity!

Aunque pudiera parecer que el acercamiento de Patri y Lester se debía únicamente a la llegada de su segunda hija en común, lo cierto es que el vínculo de los que fueran participantes de ‘LIDLT’ su se ha hecho mucho mayor y ha sucedido lo inevitable. Después de que la influencer cuente todos los detalles sobre los problemas que está teniendo en el posparto, no puede evitar romperse al sincerarse sobre el punto en el que se encuentra su relación con el padre de sus hijos. “Él ha cambiado mucho, los dos hemos dado nuestro brazo a torcer”, aseguraba.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez habla sobre su decisión de vivir con Lester Duque

La creadora de contenido ha pasado por situaciones muy difíciles durante este tiempo. Enterarse de que estaba embarazada del canario, de quien acababa de separarse, fue un duro golpe que hizo que se complicara mucho más la situación. Sin embargo, aunque al principio su relación era muy tensa, tomar la decisión de vivir juntos por sus hijos ha hecho que la situación cambie drásticamente. Lo cierto es que ambos han puesto de su parte y, actualmente, su relación “va viento en popa”, como así aseguran los protagonistas de la impactante noticia: “Necesitábamos separarnos para resurgir”.

Patri y Lester se confiesan tras anunciar su reconciliación

La pareja ha decidido contar en qué punto se encuentra su situación debido a la gran demanda que han recibido por parte de sus seguidores: “Nos habéis pedido mucho que habláramos los dos”. Llegado este momento, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se confiesan tras anunciar su reconciliación. Los creadores de contenido se abren en canal para admitir todo lo que han vivido durante estos últimos meses y explicar qué sienten el uno por el otro.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez y Lester Duque desvelan si van a tener más hijos

Patri Pérez y Lester Duque se sientan juntos frente a las cámaras para contar los detalles del momento personal que atraviesan tras el nacimiento de Cala, su segunda hija en común. Los que fuera participantes de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan que vuelven a estar juntos y explican, en exclusiva, todo lo que han vivido para llegar a este punto. Además, se sinceran sobre su convivencia junto a sus hijos ahora que han retomado su relación. Pese a todo, la pareja admite: “Da un poco de miedo decirlo”.