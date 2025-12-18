Lidia González 18 DIC 2025 - 12:07h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que sufre unos grandes dolores en el pecho

El parto de Patri Pérez: Lester Duque ayuda a traer al mundo a su hija Cala

Patri Pérez está viviendo unos días muy intensos desde que ha tenido a su hija Cala y se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar cómo se siente. Después de explicar el problema que ha tenido en su parto, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del fuerte dolor de pecho que tiene tras dar a luz. Con muchas ganas de explicar cómo se siente y de seguir compartiendo momentos importantes con sus seguidores, la influencer se sincera por completo. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

En exclusiva para su canal de mtmad, ‘Renaciendo’, la catalana ha hablado de las primeras sensaciones que tiene tras dar a luz y no se ha olvidado de dedicarle unas bonitas palabras a Lester Duque por haber sido su apoyo en este momento. Sin embargo, ahora que han pasado unos días, la creadora de contenido ha querido explicar el origen del gran dolor que tiene en los pechos.

“Me duele muchísimo”, comienza admitiendo la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido cuenta que lo tiene “super hinchado” y asegura que se trata de algo que ya ha vivido con Río. “Se me encapsula”, se sincera la influencer.

Patri Pérez desvela la solución que tiene para su dolor de pecho

Patri Pérez ha tenido que enfrentarse a varios contratiempos tras su parto y no ha sido precisamente una tarea fácil. Además, ahora tiene que tener cuidado con un nuevo inconveniente. Sin embargo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la solución que tiene para su dolor de pecho y la comparte con todos sus seguidores.

Patri Pérez regresa una vez más a su canal de mtmad para explicar cómo está atravesando el posparto y las dificultades a las que está haciendo frente. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo ha sido la reacción de su hijo Río al conocer a Cala y cómo están siendo los primeros días de vida de su pequeña.