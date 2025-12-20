Lidia González 20 DIC 2025 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo se han materializado sus miedos tras convertirse en madre

El parto de Fiama Rodríguez: da a luz a su hijo con Marcello Falzerano tras una dura cesárea

Fiama Rodríguez ha querido sincerarse sobre uno de los aspectos más importantes tras el nacimiento de su hijo Thiago y no ha dudado en decir cómo se siente. Por este motivo, después de aclarar el motivo por el que Marcello Falzerano no estuvo en el parto de su bebé, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre los miedos que tiene de su papel como madre. La creadora de contenido, que se ha sincerado sobre las primeras horas de su marido como padre, reflexiona sobre su propio papel y lo comparte con sus seguidores. ¡No te pierdas todo lo que dice en su canal de mtmad, en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se abre en canal para hablar de los pensamientos perturbadores que tiene sobre su maternidad. Pero ahora que tiene a su pequeño entre sus brazos, estos miedos se han materializado y son más reales que nunca: “Emocionalmente, siento de todo”. La creadora de contenido ha explicado cómo se ha sentido desde que tuvo a su pequeño y cómo lo lleva tras sus primeros días de vida.

“Me ha entrado un miedo increíble a hacerlo mal y que no me reconozca”, comienza explicando la influencer. A pesar de lo feliz que se encuentra en este nuevo y esperado momento de su vida, lo cierto es que se esta enfrentando a un cúmulo de emociones que ha querido poner sobre la mesa. La creadora de contenido ha sido muy sincera y, tras desvelar cómo fue su reacción al conocer a su hijo Thiago, habla claro sobre cómo se siente.

Fiama Rodríguez habla de las complicaciones que ha sufrido en el parto

Fiama Rodríguez se ha convertido en madre por primera vez después de un largo proceso del que ha hablado públicamente. La influencer no solo ha compartido con sus seguidores su embarazo, sino que también lo ha hecho con el nacimiento de su pequeño y, por este motivo, ha hablado de las complicaciones que ha sufrido durante su parto.

Fiama Rodríguez llega, una semana más, a su canal de mtmad, ‘Ya eras todo’, junto a Marcello Falzerano, pero esta vez con un invitado muy especial: su hijo Thiago. Los recién estrenados padres y su pequeño se sientan frente a las cámaras para compartir todos los detalles de sus primeras horas con su bebé. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su recuperación física, la separación que han tenido durante el parto o las complicaciones que ha tenido. ¡Descubre todas las actualizaciones de la influencer, en exclusiva, en Mediaset Infinity!