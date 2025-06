Ana Carrillo 03 JUN 2025 - 14:08h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH VIP' ha revelado que va a "recuperar su virginidad" y que todavía no se lo ha dicho a su novio

Miriam Saavedra aclara su relación actual con Carlos Lozano

Hace poco más de un mes, una furgoneta atropelló a Miriam Saavedra en el centro de Madrid, provocándole cinco fracturas en la pelvis que la dejaron en silla de ruedas durante las primeras tres semanas y que le impide mantener relaciones sexuales. En este tiempo, la exparticipante de 'Supervivientes' ha estado centrada en su recuperación, siendo cuidada por su madre, que viajó desde Perú para estar a su lado porque su novio, un empresario alemán de 32 años, se tuvo que marchar a Nueva York por motivos laborales.

La ganadora de la sexta edición de 'GH VIP' ha explicado que considera que "va a volver a ser virgen" porque su ginecóloga le ha recomendado abstenerse de mantener relaciones sexuales durante su recuperación: "Me ha recomendado la ginecóloga que durante un año no puedo o no debería mantener relaciones íntimas con mi pareja, lo cual conlleva que volvería a ser virgen".

"La ginecóloga me ha dicho que para que todo esté en calma y, sobre todo por precaución y porque puedo sufrir un pequeño dolor, es preferible dejar eso tranquilo y relajado", ha contado la empresaria en un vídeo que ha compartido en TikTok.

"Es algo que a mí me ha sorprendido pero no sé si es algo que le pueda sorprender para mal a mi pareja, de momento no se lo he comunicado", ha confesado la 'princesa inca', que lleva dos años saliendo con su novio, al que conoció en un restaurante italiano en Madrid cuando él, que es representante de deportistas y tiene una empresa dedicada a ello, se acercó para pedirle el número de teléfono.

La influencer ha reconocido que ella está "encantada con volver a ser virgen", pero que está expectante por "la reacción" de su pareja ante el hecho de que ella no pueda mantener relaciones sexuales durante un año debido al accidente que sufrió hace poco más de un mes: "Yo estoy encantada con recuperar mi virginidad, pero por otra parte es un poco tedioso cuando tienes pareja".

Los usuarios de TikTok que se han topado con este vídeo se han quedado muy sorprendidos y le han dicho que no recuperará la virginidad por permanecer un año sin mantener relaciones sexuales. Además, han criticado que no se lo haya contado todavía a su pareja y que lo haya difundido primero en sus redes sociales, donde el vídeo ha superado las 100.000 reproducciones en su primer día publicado.