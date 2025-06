Lara Guerra 03 JUN 2025 - 19:05h.

Los detalles sobre la estafa de la agencia de viajes promocionada por más de 90 influencers

Bajo la premisa de viajes de ensueño por el mundo a viajes asequibles, más de 90 influencers promocionaron una campaña en sus redes sociales con la que miles de usuarios resultaron ser estafados. Un fraude en el que el propio FACUA alertó sobre las "irregularidades' de la web7vuelos. 'En todas las salsas' llega con un nuevo programa en el que han tratado esta polémica y desvelado quiénes de estos personajes famosos se han hecho responsables y están ayudando a sus seguidores tras perder más de 1.000 euros.

Decenas de usuarios se han visto afectados por este presunto fraude y han alzado la voz en redes sociales para pedir responsabilidades a todos aquellos influencers que participaron en esta campaña. Sin embargo, pese a que la mayoría de ellos eliminaron sus historias y publicaciones tras enterarse de lo sucedido, no todos han prestado su ayuda a sus seguidores.

Por ello, Vai, presentadora de 'En todas las salsas' trae nueva información sobre qué personas mediáticas están colaborando con la causa y suelta un bombazo: "Marina García no está ayudando tanto como ha publicado, hay mucha gente que se ha intentado poner en contacto con ella, pero no responde". Sin embargo, una de las influencers que sí lo están haciendo en "Sandra Pérez". Por otro lado, Lia Román y Chema Martínez han conseguido información sobre los procedimientos que han tomado las influencers inmersas en lo sucedido y desvelan si las 90 personas mediáticas han recibido el dinero por esta campaña o no. ¡Pulsa al vídeo para conocer todos los detalles que hay detrás de la polémica estafa!

